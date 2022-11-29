梨泰院慘案後，在沒有記憶和預防準備的情況下虛度了壹個月. November. 29, 2022 07:45. . 10月29日梨泰院萬聖節慘案發生已經過了壹個月。並沒有外部的攻擊，而單純是人群管理失敗，在首爾市中心有158人被壓死，196人受傷。在慘案現場設置的追悼空間裏，對令人無語的犧牲表示哀悼的遺屬和市民們絡繹不絕。 慘案發生壹個月後，沈重的心情仍未減輕，其原因不僅僅是因為災難的殘酷。這在很大程度上是因為在發生落後的災難後應對過程也失敗的無力感。警方特別調查本部動員了超過500名的調查人力，無視預測事故征兆的原因和錯過救助生命的黃金時間的經過仍然撲朔迷離。由於調查延遲，政府的後續措施也只能被推遲。必須銘記，通過值得可信的調查查明慘案的直接原因、對責任人給予適當的懲罰，是災難恢復的基礎。 由於政府未能保護國民造成了重大人員傷亡，但政府卻以等待調查結果為名，沒有壹人負責，這也是加深對政府失望和不信任的重要原因。主管部長——行政安全部部長李祥敏以事故處理為優先，斷然拒絕了辭職要求。警察廳廳長尹熙根和首爾警察廳廳長金光浩比總統更晚得知事故消息的事實被曝光，但至今仍在留在崗位上。龍山區廳長樸熙英甚至謊稱慘案前後的行蹤，試圖逃避責任。因此，在總統反復道歉的情況下，遺屬們仍然要求“真心”道歉。應該捫心自問，本應對慘案負有政治、道義責任的人有沒有反而增加了遺屬的傷口、妨礙了真相的查明? 雖然朝野好不容易就萬聖節慘案國政調查達成協議，但圍繞李祥敏的罷免問題，雙方首先展開了爭奪“國調政局”主導權的較量。8年前發生“世越”號事故時，也因雙方熱衷於政治鬥爭，90天的國政調查無果而終。正因為如此，類似的災難才會重演。國政調查不同於處罰責任人的調查。為了讓大家對萬聖節慘案有共同的記憶，我們有義務從查明當天的真相出發，重新考慮預防、應對、救助全過程，找出為什麽沒能阻止、沒能救活，並提出防止再次發生類似事件的對策。

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