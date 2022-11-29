鄭道傳陣法和足球的進化. November. 29, 2022 07:44. . 1962年，巴西在智利世界杯上奪得了冠軍。當時22歲的少年貝利已經奪得個人第二座世界杯冠軍。20世紀60年代，巴西球員們的華麗的腳法把歐洲球員們玩得團團轉，就像來自另壹個世界的足球壹樣。公元前2世紀遊牧騎兵們玩弄漢朝騎兵。在馬術和射箭方面，漢朝騎兵都不是遊牧騎兵的對手。20世紀60年代，意大利足球誕生了門栓防守這壹“Catenaccio（意大利語，又稱鏈式防守）”。鞏固防守，利用左右兩翼展進行突襲。後衛也參與進攻，逐漸發展成了邊後衛的位置。 鄭道傳創建的朝鮮陣法是前方部署盾牌部隊，後方部署弓兵。首先用防守吸引敵人，最大限度地打擊敵人，讓他們疲憊不堪。然後，讓部署在最後壹方的騎兵從左右兩翼起飛，攻擊敵人的戰術。這與門栓防守的概念相似。 有說法稱，足球是為了消除武士們的好戰氣質而制作的遊戲。由於比賽過於激烈，甚至把市中心變成壹片狼藉，1349年英國愛德華三世曾下達過禁止足球的布告令。 2世紀後期，曹操率領自己的騎兵進行沖擊，以絕對優勢戰勝了匈奴和鮮卑騎兵。雖然曹操的主力是從遊牧騎兵中挖來的部隊，但是與過去被匈奴騎兵蹂躪的時期相比，這是完全的反敗為勝。 最近，歐洲球員也炫耀著華麗的個人技術。雖然從血統上來說非洲裔選手也很多，但是用膚色區分國籍的時代已經過去了。相反，巴西球員中也有很多熟悉歐洲風格的選手。 在本屆世界杯上，亞洲球隊正在謳歌前所未有的勝利。分明是和以前不同的變化。世界在變化，人們互相學習，互相成長。從世界杯的歷史來看，每4年就會出現這樣的變化。當然，國力、經濟力似乎不容許如此輕易逆轉和爆冷門。但是足球的變化說明變化正在進行中。現在我們也應該擺脫對亞洲、非洲、第三世界的被動、被害者的視角。

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