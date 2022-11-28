我遇到的名篇. November. 28, 2022 07:27. . “Saudade（葡萄牙語）是指失去所愛的人、場所、事物後感受到的思念，其中夾雜著曾經相愛過的喜悅和最終失去的悲傷。從悲傷到感恩這壹範圍的中間位置就是Saudade，即‘剩下的愛’。”—出自霍普•埃德爾曼的《悲傷之後的悲傷》中 20多年前，我養了壹只叫Ding的小狗。這是壹只身體虛弱的小狗。把住院的Ding從醫院帶回來的那天，媽媽和我預感到Ding會死。與哭著睡著的我不同，整晚醒著的媽媽在小狗過彩虹橋之前，常常會看著它踉踉蹌蹌地走到廚房、我的房間前、玄關前，偶爾把頭耷拉下來的樣子。全部都是Ding喜歡的場合。在廚房裏穿拖鞋，在我房間前面四腳朝天躺著或徘徊在玄關前的小狗。 現在媽媽家來了壹只叫核桃的小狗。我們壹下子愛上了核桃，之前再也不帶活動物的決心變得黯然失色。只是過去常常會偷襲現在。看著渾身毛茸茸的核桃，想著Ding過去常常也是這樣的，就像喝了煮得糊糊的油壹樣，心口變得熱乎乎的。 我知道媽媽也會發生同樣的事情。媽媽嘴裏念念刀著“那怎麽辦啊”，胸前的溫度。那個溫度是我們生活中仍然存在Ding的證據。同時，如果我們用那種溫度來愛核桃，會很奇怪嗎？ 多虧了Ding，我註意到總有壹天，喜悅、思念和悲傷會以這種方式不斷重復。抱著喪失活下去，就像擁有不會冷卻的心口壹樣。雖然那個像被火燒了壹樣疼，但是抱著核桃，想說那裏肯定有悲傷以上的東西，而且還會延續下去，最近經常拿出來看埃德爾曼的文章。這樣會變成Saudade嗎？

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