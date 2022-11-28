金九的曾孫女與“泰國第壹”CP集團會長兒子結婚. November. 28, 2022 07:28. by 申晋宇, 崔智善 niceshin@donga.com,aurinko@donga.com. 白凡金九先生的曾孫女與泰國最大集團家族的子弟結婚。據悉，因母親之間的緣分而相識的兩人當地時間26日在泰國王室的祝賀下舉行了婚禮。 據外交界27日透露，此次結婚的曾孫女是金九先生的小孫子金輝（已故）兩個女兒中的老二。新娘結婚的對象是泰國財界排名第壹的CP集團會長的兒子。CP集團運營著食品領域的“CP食品”、流通領域的“CP All”、通信、媒體領域的“True”等，以去年為基準，銷售額達到約72萬億韓元。 據悉，兩人因長期認識的母親而自然而然地交往。據說，他們在美國留學時也是朋友關系，後來又走到了婚姻。據悉，韓國和泰國雙方約邀請了1000人參加婚禮。 新郎的母親是CP集團總裁蘇帕吉特·奇拉瓦農的夫人、CP集團特別顧問瑪麗莎（韓國名：姜秀亨）。瑪麗莎是韓裔，出生於韓國，高中畢業後在美國紐約大學學習。19日，蘇帕吉特和瑪麗莎還出席了在泰國曼谷舉行的亞太經合組織領導人非正式會議，並出席了國務總理韓德洙的座談會。金輝的妻子是已故前世界衛生組織西太平洋地區事務處長韓相泰的女兒。 新郎畢業於美國哈佛大學後，在瑞士金融公司擔任分析師，目前是CP集團的子公司、大型超市“Markro”擔任首席執行官。據悉，新娘在美國大學畢業後，也曾在美國的跨國企業工作。

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