梅西爆發壹傳壹射，打消“阿根廷集體抑郁癥”. November. 28, 2022 07:27. by 金東昱 creating@donga.com. 現場共出現了10次浪潮。 27日，阿根廷足球英雄裏奧內爾•梅西（35歲•照片）在卡塔爾盧塞爾體育場舉行的世界杯小組賽C組與墨西哥隊的第2場比賽下半場第19分鐘，左腳射門入網，身穿天藍色球衣的球迷在看臺上瘋狂咆哮。 大部分都是印有隊長梅西球衣號碼的阿根廷球迷。當天的現場觀眾人數為8.8966萬人，這是自1994年美國世界杯以後28年來的最高紀錄。可見球迷們非常渴望阿根廷隊的進球和勝利。阿根廷球迷在球隊與沙特隊的第壹場比賽中以1比2敗北後，陷入了集體憂郁癥。將這種絕望轉化為希望的主人公就是梅西。 梅西的表現非常出色。阿根廷隊的控球時間更多，但沒有獲得決定性的得分機會，下半場第18分鐘梅西率先攻入壹球，並在下半場第42分鐘助攻隊友恩佐•費爾南德斯（21歲）攻入制勝壹球。梅西同時保持著世界杯單場比賽進球和助攻的歷史最年輕、最年長的紀錄。梅西在2006年德國世界杯與塞爾維亞的比賽中，以18歲零357天成為年齡最小的進球+助攻者，而在當天與墨西哥的比賽中，他又以35歲零155天成為年齡最大的球員。繼第壹場比賽之後連續兩場比賽進球的梅西在世界杯上共攻入8球（2006年1球、2014年4球、2018年1球、2022年2球）。梅西表示，“需要這樣的結果，需要這樣的幸福”，“今天，我們迎來了不同的世界杯。” 阿根廷隊以2比0完勝對手，取得了本屆大會的首場勝利，目前戰績為1勝1負（積3分）。阿根廷隊繼在前壹天的比賽中以2比0戰勝沙特阿拉伯隊，以1勝1平（積4分）的成績排在小組第壹位的波蘭隊之後，排在小組第二位。雖然與沙特阿拉伯隊（積3分）積分相同，但阿根廷隊在凈勝球（阿根廷+1，沙特阿拉伯-1）上保持領先。 另外，當天的觀眾人數是自1994年巴西VS意大利的決賽觀眾數9.1194萬人以後的最高紀錄。歷屆世界杯觀眾人數最多的是1950年巴西世界杯決賽烏拉圭對陣巴西決賽現場湧入的17.385萬人。

한국어