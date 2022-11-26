韓國每天智能手機便捷支付超7000億韓元，“沒有錢包的時代”可能會來的更快. November. 26, 2022 07:18. by 申智煥記者 jhshin93@donga.com. 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散後急劇擴大的移動便捷支付（Pay）市場，以“蘋果支付”登陸國內為契機，有望進壹步增長。Kakao Pay、三星支付等利用智能手機的便捷支付服務使用金額平均每天已經超過7000億韓元。 據分析，利用手機匯款或加入金融商品等也在迅速增加，因此向“沒有錢包的時代”的轉換越來越快。但也有人擔心，隨著移動金融的普及，個人信息泄露等保安事故或電話詐騙等犯罪危險可能會增大。 25日，據韓國銀行統計，今年上半年（1~6月）便捷支付服務的日均使用金額為7232億韓元。這是韓國銀行自2016年進行相關統計以來的最大規模。6年間，使用金額劇增了近30倍。與去年下半年（7~12月）的6533億韓元相比也增加了10.7%。便捷支付使用額自2020年以後，每半年增加10%以上。 在激烈的“支付戰爭”中，Naver Pay、Kakao Pay等大技術已經先發制人。以上半年為基準，電子金融業者提供的便捷支付服務使用金額超過了整個市場的壹半（50.4%）。這裏還包括SSG支付、Coupang支付、TOSS支付等網上購物中心和金融平臺的支付服務。其後依次是銀行、信用卡公司等金融公司的支付服務（26.1%）和三星支付等手機制造公司推出的服務（23.5%）。 包括便捷支付在內的移動金融服務在疫情大流行之後迅速擴散。據韓國銀行去年以3536名成年男女為對象進行的調查結果顯示，65.4%的人回答最近1個月內利用了移動設備進行金融服務。特別是20多歲（86.9%）、30多歲（89.7%）、40多歲（83.4%）的回答率超過了80%。另外，42.1%的受訪者表示，在疫情大流行之後，移動金融服務的使用“有所增加”。 但也有人擔心，隨著移動金融服務的擴散，盜用名義或泄露個人信息等安全事故的危險也會增大。實際上，最近壹年間經歷過支付手段丟失及被盜、偽造、變造、個人信息泄露等的回答占10.0%，比2019年（7.3%）上升了2.7個百分點。公司職員李成民（音，40歲）表示：“我認為結算、匯款等金融服務比起便利，安全更重要”，“無論支付服務如何擴散，都擔心保安等問題，所以使用實物卡。” 世宗大學經營學系教授金大鐘指出：“隨著移動金融服務的擴散，經歷個人信息泄露等事故的消費者越來越多，整個社會對保安的關註也越來越大”，“為了不讓移動金融使用者受到損失，應該整頓保安技術，進壹步加強對金融消費者的保護。”

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