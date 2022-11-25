朝鮮威脅“首爾是靶子”、煽動韓國內部矛盾，是徒勞的煽動. November. 25, 2022 07:38. . 朝鮮昨天在以國務委員長金正恩的妹妹金與正的名義發表談話時，用“白癡大傻瓜”等下流的粗話嘲諷尹錫悅政府，並表示：“不知道國民為什麽對尹錫悅政權袖手旁觀。”談話中還說：“文在寅坐著（位子上）幹飯的時候，至少首爾不是我們的靶子。”這是分裂前政府與現政府、威脅把新政府上臺後的首爾當作攻擊靶子的行徑。 金與正的講話是繼今年4月朝鮮軍方高層人士聲稱要摧毀“首爾的主要目標”後，朝鮮實際二號人物直接提到把首爾當作的目標的露骨威脅。雖然朝鮮早在28年前就曾聲稱“把首爾變成壹片火海”，但從最近在前方部署戰術核武器運用部隊後又向束草前海發射彈道導彈的行為來看，其威脅的現實感遠遠不能與言談相提並論。 此外，談話還向韓國國民煽動反政府鬥爭，稱“為什麽袖手旁觀”。這是想借助高呼政權下臺的南韓內部部分勢力的主張，動搖現政府的老套的對南宣傳煽動。看起來，朝鮮似乎已經超越助長韓國內部矛盾的老做法，進行分裂煽動，甚至由朝鮮實際二號人物親自出馬。對於原先連說出口都覺得不好意思的金與正粗話，如今已不再新鮮。她在8月也曾對尹總統說“討厭此人本身”，對於韓國的“膽大構想”，也指責為“狗在狂吠”。這種低級表現，也證明了朝鮮已變得焦躁不安。 朝鮮想從韓美日的單方面對朝制裁和強化施壓中尋找進行包括第七次核試驗在內的追加挑釁的借口。但是，如果誤以為為了積累名分而將責任推卸給韓國政府、煽動內部矛盾，就會動搖韓國國民，那就打錯了算盤了。低劣的談話本身就像朝鮮自己所說的那樣，只是“惡心的醜態”。朝鮮要知道，膚淺的伎倆和下流的粗話攻勢，才是躺著吐痰的傻瓜的徒勞行為。

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