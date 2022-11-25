韓中壹致同意，明年春天開始“1.5軌”對話……“重新設定對華關系”. November. 25, 2022 07:39. by 申鎮宇記者、北京=常駐記者金基龍 niceshin@donga.com，kky@donga.com. 據悉，韓國和中國決定最晚在明年春天之前開始以經濟貿易領域為中心的“1.5軌”對話，目前正在進行詳細討論。兩國決定啟動高層經濟合作機制，並著手進行事前討論。據悉，韓國政府最近集中精力搞活經濟，認為加強與最大出口市場中國的關系是必不可少的。此外，即使是為了向即將進行第七次核試驗的朝鮮施壓，對華合作的必要性也越來越大。有分析認為，在中國國家主席習近平確定連任三屆的情況下，為了不讓韓國過分偏向美國，中國也有必要確保韓國成為友軍，因而自然而然地打開了擴大韓中交流的空間。 ○ “韓中‘1.5軌’，將會有密度地運營” 綜合《東亞日報》24日的采訪，韓中兩國最近為了啟動各種協商渠道，正在積極進行討論。尤其引人註目的是“1.5軌”。“1.5軌”是指政府人士加民間專家的“半官半民”形態的對話體制。習近平當地時間15日在印度尼西亞巴厘島舉行韓中首腦會談時，曾向尹錫悅總統提議“構建兩國間‘1.5軌’對話機制”。 韓國政府高層相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：“決定最晚在明年春天之前開始（‘1.5軌’），目前正在（與中國）進行協商。”此前，兩國在今年迎來建交30周年之際，以提出韓中關系未來構想為目的，從去年8月開始運營了為期壹年的名為“韓中關系未來發展委員會”的“1.5軌”協商機制。兩國各有22名委員、總共44名委員參加該協商機制，並提交了包含各領域政策提議的報告。 據悉，預計明年初啟動的“1.5軌”體制將比今年結束的協商機制更為密集地運營。韓國政府相關人士強調：“（在‘1.5軌’中）兩國政府將發揮繪制藍圖的重要作用，包括如何按照主要懸案做些什麽、如何進行協商等。”據悉，兩國在本月首腦會談之前已經開始了“1.5軌”體制的實務討論，最近就該體制的構成、形態、方式等進行了討論。 據悉，韓國政府為了通過外交通商渠道定期運營與中國的高層經濟協商機制，還著手進行實務討論。預計在這裏將討論兩國間為穩定出口貿易及供應網的溝通合作方案等。 ○ 韓中關系拐點……“限韓令”能否解除備受關註 尹錫悅政府上臺後，把加強與美國的同盟關系作為首要基調。韓國5月參與美國主導的經濟合作體“印度太平洋經濟框架”等時，韓國總統室相關人士表示：“韓國加入印太經濟框架，擺脫了‘安美經中’（安保靠美國，經濟靠中國），正式開始了‘安美經世’（安保靠美國，經濟靠世界）。”此後，不斷有人指出，雖然韓美日加強合作，但韓中關系反而變得不順暢。 但是，最近韓國政府的對華基調多少有些變化。與就任初期相比，對中國相對下了很大功夫。韓國政府另壹名相關人士表示：“韓中關系已經進入拐點，”“現在到了重新設定與中國的關系的階段。” 在這種情況下，韓中兩國最大的懸案之壹“限韓令”能否被解除也備受關註。中國最近下達“限韓令”後，時隔6年，在網絡視頻服務（OTT）上提供了韓國電影服務。韓國總統室賦予其意義說：“以韓中首腦會談為契機，中國采取了有關網絡視頻的措施。”中國外交部23日在新聞發布會上表示：“我想再次強調，中國政府從未實行過所謂的‘限韓令’，”“中國對與韓國的文化交流合作持開放態度。”對此，有觀察人士認為，此次網絡視頻措施可能是解除“限韓令”的信號彈。

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