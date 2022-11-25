韓國銀行將明年的增長率下調至1.7%，基準利率上調0.25個百分點. November. 25, 2022 07:39. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓國銀行將明年的經濟增長率預測值大幅下調至1%。因為隨著全球經濟放緩，出口和投資不振，消費恢復也會變慢。 韓國銀行通過24日發表的《修訂經濟展望》將明年經濟增長率預測值從原來的2.1%下調至1.7%。這比三個月前的8月預測值降低了0.4個百分點，低於2%左右的潛在增長率。如果明年1%的增長率成為現實，除了經歷全球金融危機的2009年（0.8%）和新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的2020年（-0.7%）之外，將創下進入2000年代以來的最低增長率。消費者物價上漲率預測值今年為5.1%，明年為3.6%，與之前相比各下調了0.1個百分點。 當天，韓國銀行金融通貨委員會召開貨幣政策會議，將基準利率上調至3.25%，上調了0.25個百分點。這是為了應對仍然達到5%的消費者物價上漲率而采取的措施，也是自今年4月以來首次連續6次上調利率。但據分析，由於對今後經濟蕭條的憂慮增大，再加上最近資金市場梗塞，對金融穩定的必要性日益凸顯，利率上調幅度比上個月的“大步伐（Big Step）”（基準利率上調0.50%）有所縮小。 美國中央銀行聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）也結束了今年連續四次實行的“巨人步伐（Gaint Step）”（基準利率上調0.75%），預計下個月將縮小步伐。23日（當地時間）公開的11月聯邦公開市場委員會（FOMC）議事錄中指出，“大部分與會者認為推遲（利率）上調速度比較合適。”特別是美聯儲人士自今年3月開始上調利率以來，首次提出了“美國經濟蕭條的可能性”。議事錄中還首次提到了意味著美元價值超強勢頭的“強勢美元”、中國經濟放緩、俄羅斯戰爭等世界經濟的逆風對美國經濟的波及效果。 24日，在國內外匯市場上，韓元兌美元的匯率因對美聯儲調整緊縮速度的期待，暴跌23.6韓元（韓元價值暴漲），以1328.2韓元收盤。

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