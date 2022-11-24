世界經濟增長預測不變，韓國卻暴跌0.4個百分點，除了出口別無他途. November. 24, 2022 07:45. . 經濟合作與發展組織預測，明年韓國經濟將僅增長1.8%。經合組織9月份還認為韓國明年的經濟增長率為2.5%，但時隔兩個月下調了0.4個百分點。問題在於，明年世界經濟增長率仍維持在2.2%，同時卻下調了韓國的增長率。也就是說，韓國經濟無法趕上全球增長勢頭，開始落後。經合組織在韓國報告部分的開頭指出，“失去了增長動力”，其理由是占韓國出口20%的半導體的全球需求不振、中國、歐盟等出口對象國的經濟惡化。 作為出口主導型國家，韓國的地位最近正在發生嚴重動搖。繼上個月出口時隔兩年轉為減少趨勢後，本月1日至20日的出口比壹年前減少了16.7%。連續8個月出現貿易逆差，時隔14年的年貿易逆差已成定局。產業研究院預測，明年的出口額將比今年減少3.1%。 盡管如此，高物價、高利率、高匯率和低增長重疊的復合危機的突破口還是只能從出口中尋找。出口占國內生產總值三分之壹和工作崗位的15%，是韓國經濟的驅動引擎。尹錫悅總統昨天主持出口戰略會議時要求“所有部門的產業部化”，也是因為這個原因。問題是，單憑政府的催促，出口很難恢復。美中霸權矛盾導致的世界經濟集團化、中國經濟高度化導致的韓中貿易結構變化、全球需求停滯，都是通過政府的努力很難解決的結構性因素。 而且，在尖端產品的出口競爭中，與中國的差距越來越大。據《日本經濟新聞》報道，去年56個核心產品在世界市場占有率中，中國領先的產品數量包括電動汽車電池在內共有15個，緊隨美國（18個）排在第二位。在大型液晶面板、造船領域領先的被中國趕超的韓國壹等品有5個，只有中國的三分之壹。 要想恢復受損的出口競爭力，必須將具備超差距競爭力的壹等商品增加兩倍、三倍。為此，政府應該消除阻礙作為全球玩家活動的企業的“沙袋”，首先整頓比競爭國家企業更不利的稅制等條件。目前，當務之急是解決成為出口企業大擔憂的物流、鐵路罷工。

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