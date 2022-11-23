首爾每5套住宅中就有1套要交綜合房地產稅……應盡快修改“暴漲期”稅制. November. 23, 2022 07:45. . 在首爾擁有住宅的每5人中有1人今年要繳納綜合房地產稅。據悉，在全國範圍內交綜合稅的壹套住宅擁有者也增至23萬人，創下歷史最高紀錄。房價比年初下降了數億韓元，但由於公示價格上漲，首次繳納直到去年為止都沒有交過的綜合房地產稅的人們的不滿爆發了。 據企劃財政部透露，今年繳納綜合房地產稅的壹套住宅擁有者比去年增加50%，總稅金負擔也達到2500億韓元，增加6.7%。包括多套住宅擁有者在內，繳納住宅綜合房地產稅的人達122萬人，占住宅擁有者的8.1%，如果只計算首爾的話，占22.4%。這意味著，全國每12名擁有住宅的人中就有1名，在首爾每5名中就有1名繳納綜合房地產稅。 因此，2005年實施時曾表示“針對不到1%的極少數高價、多住宅擁有者征收的富人稅”的綜合房地產稅宗旨已經褪色。前年負擔綜合房地產稅的每10名住宅者中就有6名是屬於上班族和個體戶中下遊40%、年收入在5000萬韓元以下的人。另外，每10人中有4人是60歲以上的老人，只因擁有壹套房子，即使沒有其他收入，也要掏腰包繳納稅金。這已經不再是富人稅，而是普通中產階層繳納的普通稅金。 之所以發生這樣的事情，是因為房價開始上漲的2018年以後，政府提高了公示價格、綜合房地產稅率、綜合房地產稅計算時使用的公平市場價值比率。未能實現穩定房價的目標，倒是增加了稅金負擔。更何況，這完全不符合因房價暴跌而擔心房地產市場硬著陸的現狀。以首爾為基準，連續25周下降的公寓價格低於以1月1日為基準制定的公示價格，因此冤枉地繳納稅金的納稅者也層出不窮。 隨著公示價格去年和今年分別暴漲19.1%和17.2%，擁有超過綜合房地產稅征收下限11億韓元的房屋的人們對增加數倍的稅負感到困惑。原本不到20萬韓元的首爾江北公寓綜合房地產稅增加到40萬-80萬韓元是家常便飯。以去年的公示價格為基準，征收財產稅、綜合房地產稅，並將征收標準提高到14億韓元的政府稅法修訂案，因在野黨的反對，未能越過國會的門檻。政府和朝野有必要在房地產暴漲期全面修改把焦點放在抑制房價的綜合房地產稅等房地產稅制，使其符合下降期。

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