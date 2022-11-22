朝鮮發射洲際導彈……美國和加拿大：“導彈應對現代化”. November. 22, 2022 07:44. by 崔智善, 李恩澤 aurinko@donga.com,nabi@donga.com. 在朝鮮成功試射“怪物洲際導彈”“火星-17”型導彈的情況下，國際社會正式開始對朝鮮施壓。聯合國安理會將於當地時間21日舉行公開會議，討論應對朝鮮挑釁的對策。七國集團外長在安理會會議前壹天的當地時間20日發表聯合聲明，大聲疾呼“需要采取進壹步的重大措施”。相反，朝鮮外務相崔善姬（照片）21日通過談話表示，“正在以明確的應對方向觀察美國和安理會的動向”，暗示了以安理會動向為借口再次進行挑釁的可能性。 七國集團外長20日在聯合聲明中表示：“以最強烈的語調譴責朝鮮18日肆意發射洲際導彈，”“朝鮮的行動要求國際社會團結、堅定地應對，包括聯合國安理會采取進壹步重大措施。”分析認為，“追加重大措施”強調了安理會層面的強力追加制裁的必要性。聲明還表示：“敦促所有國家徹底、有效地履行安理會對朝鮮的措施和制裁，並將朝鮮大規模殺傷性武器的威脅作為緊急優先事項處理。” 聯合國安理會將於韓國時間22日零時舉行公開會議，討論朝鮮核不擴散問題。七國集團外長在會議前壹天發表上述聯合聲明，是為了向對朝鮮友好的中國和俄羅斯施壓。此前，安理會曾於5月朝鮮試射洲際導彈時，就對朝追加制裁決議草案進行表決，但由於中國、俄羅斯行使否決權，未能通過。 朝鮮強烈反對國際社會的動向。官方媒體朝中社21日公開的以崔善姬的名義發表的談話中，就試射洲際導彈壹事表示：“由於美國及其追隨勢力危險的對朝軍事合作動向，朝鮮不可避免地為了自身防衛而采取的必要行動措施。”崔善姬針對批評發射洲際導彈的聯合國秘書長古特雷斯，露骨地指責他是“美國的傀儡”。 韓國朝鮮大學院大學教授梁茂進（音）分析說：“在安理會公開會議之前發表談話，是想提出聯合國討論本身的不當性。”他還說：“向中國和俄羅斯發出不要成為美國傀儡的信息，並提及‘明確的應對方向’，暗示將根據會議結果進行追加挑釁。”

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