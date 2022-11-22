此前以球員身份參加過世界杯的2022卡塔爾世界杯10名主帥. November. 22, 2022 07:43. by 金正勛記者 hun@donga.com. 出征2022卡塔爾世界杯的32支男足國家隊主教練中，有10人曾作為球員參加過世界杯。迪迪埃•德尚（法國國家足球隊主教練）、路易斯•恩裏克（西班牙）、裏奧內爾•斯卡洛尼（阿根廷）、加雷斯•南索斯蓋特（英格蘭）、裏格貝特•松（喀麥隆）、德拉甘•斯托伊科維奇（塞爾維亞）、阿利烏•塞西（塞內加爾）、格雷格•伯哈爾特（美國）、保羅•本托（韓國）、奧托•阿多（加納）就是其主人公。 國際足聯（FIFA）在官方網站上通過題為《2022卡塔爾世界杯上10名主教練已經參加過世界杯》的帖子，介紹了球員時期經歷過世界杯的10名主教練。FIFA在10人中最先介紹的是10人中唯壹以球員和主教練的身份均拿到世界杯冠軍的法國國家足球隊主教練迪迪埃•德尚。德尚主教練在1998年法國世界杯當時作為防守型中場和隊長活躍在球場上，帶領球隊獲得了冠軍。 結束球員生涯後，從2012年開始執教法國國家足球隊的主教練德尚在2014年巴西世界杯上與該大賽冠軍德國隊在8強賽上交鋒，被淘汰出局，但在2018年俄羅斯世界杯上，法國國家足球隊登上了冠軍寶座，作為球員和主教練都占據了世界杯冠軍的位置。FIFA評價說：“德尚是繼馬裏奧•紮加洛、弗朗茨•貝肯鮑爾之後，作為球員和主教練成為世界冠軍的第3位足球人”，“在20年後再次展現了1998年作為球員展現的存在感，並獲得了世界杯冠軍。” 雖然沒能在世界杯上奪冠，但嘗到進球滋味的主教練也有2人。西班牙國家足球隊主教練路易斯•恩裏克和塞爾維亞國家足球隊主教練德拉甘•斯托伊科維奇也是10名主教練中，球員時期在世界杯上攻入過球的主帥。從1994年美國大賽到2002年韓日世界杯，恩裏克連續3次登上世界杯舞臺，作為壹名多面手活躍在世界杯上，並攻入2球。斯托伊科維奇主教練曾在世界杯上攻入3球，是國際足壇的傳奇人物。 率領韓國國家足球隊的主教練保羅•本托也是在球員時期經歷過世界杯舞臺的主教練。本托教練在2002年韓日世界杯當時作為中場球員活躍，但碰巧在小組賽最後壹場比賽中被李榮杓和樸智星攻入制勝壹球，最終在小組賽階段就被淘汰出局。

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