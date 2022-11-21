金正恩攜女兒出現在“怪物洲際導彈”前，只會給後代留下孤立和貧困. November. 21, 2022 07:35. . 朝鮮公開了國務委員長金正恩18日與年幼的女兒壹起參觀被稱為“怪物洲際導彈”的“火星-17型”試射的照片。這是金正恩子女首次公開露面。朝鮮中央通訊社前天報道的3張照片中，壹名少女在即將試射的導彈前緊緊握著金正恩的手走路。據推測是9歲的二女兒金珠愛。 朝鮮公開洲際導彈發射現場帶著所謂的“白頭山血統”，可能有著多重目的。首先，朝鮮試圖將發射成功的宣傳效果最大化，向朝鮮居民強調核武力開發不是為了“政權”，而是為了“後代”的安保。《勞動新聞》提及“後代們燦爛的笑容和美麗的夢想”，表明強化核兵器的意誌，也是出於同樣的原因。 據朝鮮中央通訊社報道，此次以高角度發射的“火星-17”型最高高度達到6049公裏，飛行距離約為1000公裏。如果以正常角度（35度-45度）發射，預計射程將超過1.5萬公裏。美國本土全境都在射程之內。多彈頭搭載型可以同時打擊華盛頓和紐約等多個城市。如果能夠確保能夠承受再次進入大氣層時產生的高溫的再次進入技術，就等於完成了“怪物洲際導彈”。 金正恩帶著夫人李雪主以及不到10歲的小女兒參加如此可怕的核武力示威，這本身就令人毛骨悚然。不知道是不是像《勞動新聞》報道的“本行星最強的洲際導彈擁有國”“核先發制人打擊權不是美國的壟斷物”等表述壹樣，表現出對完成核武裝的自信，還是以女兒的生命為擔保，展開“要走到盡頭”式的終極戰略。 可以肯定的是，金正恩在2018年曾對時任美國中央情報局局長邁克·蓬佩奧表示，“不希望我的孩子們壹生都背負著核武器生活”，陷入了誤判的惡性循環。據說，核開發給朝鮮經濟帶來的機會費用每年達1萬億韓元以上。連續幾年持續負增長的朝鮮已經到了難以承受的地步。如果沒有無核化，就不可能解除對朝鮮的制裁。隨著對朝延伸威懾執行力的加強，朝鮮將逐漸陷入國力耗盡的泥潭。希望金正恩明白，包括子女在內，只會給後代留下孤立和貧困。

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