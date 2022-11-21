聯合國設立“氣候變化損失”國際基金，補償發展中國家. November. 21, 2022 07:36. by 趙은아 achim@donga.com. 聯合國將首次設立國際基金，以補償發展中國家因氣候變化而遭受洪水、幹旱等自然災害的損失。其宗旨是，碳排放量相對較少的發展中國家在過去100多年間，因為發達國家、富裕國家在產業開發過程中大量排放的碳而遭受全球變暖的損失，對此應該得到補償。 第27屆聯合國氣候變化框架公約締約方大會（COP27）主席、埃及外交部長薩梅·蘇克裏當地時間20日表示，包含上述內容的“補償損失的基金”等內容的大會決定已經由197個締約國協商達成壹致。此次協議超過了原定於6日在埃及開幕、18日閉幕的COP27日程，經過持續到當天淩晨的協商最終達成了協議。 今年遭受最惡劣洪災的巴基斯坦等134個發展中國家在COP27上強烈要求救災，因此討論了氣候變化造成的損失和損失補償基金的組成問題。發展中國家表示，由於今年氣候異常、俄羅斯入侵烏克蘭導致糧食危機，損失慘重。 不過，基金形態、基金組成主體、基金支援對象和範圍等具體內容將另行組成委員會，在明年進行討論。

한국어