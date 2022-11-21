95歲歌手獲得拉丁格萊美獎最佳新人，打破該獎最大年齡獲獎紀錄. November. 21, 2022 07:36. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “雖然生活很艱難，但是有出路。只要去做，永遠沒有太晚的事情。” 17日（當地時間），在美國拉斯維加斯舉行的第23屆拉丁格萊美頒獎典禮上，歌手兼作曲家安吉拉•阿爾瓦雷斯在95歲時獲得了新人獎。她是在2000年開始的拉丁格萊美頒獎典禮上獲得新人獎的歷屆最高齡獲獎者。 在拉斯維加斯的Michelob Ultra Arena舉行的當天頒獎典禮上，阿爾瓦雷斯和歌手兼作曲家西爾瓦娜•埃斯特拉達（25歲）在“最佳新人藝術家”單元中共同獲獎。頒獎者點名阿爾瓦雷斯後，觀眾席上的歌手和作曲家等全體起立鼓掌。壹部分人還大聲歡呼，抹去了眼淚。埃斯特拉達首先登上通往舞臺的樓梯，握著阿爾瓦雷斯的手小心翼翼地引導。 白發蒼蒼的阿爾瓦雷斯登上舞臺說：“能夠用歌曲講述我的故事，安慰像我壹樣經歷逆境的人，感到很自豪”，“我想把這個獎獻給上帝和我親愛的祖國古巴。” “我壹直沒有放棄，壹直在戰鬥。我想對那些還沒有實現夢想的人說壹句話。只要有信念和愛，就能實現那個夢想。我確信。做什麽永遠都不晚。” 據美國娛樂雜誌《人物》等媒體報道，古巴出身的阿爾瓦雷斯從10多歲開始就從事音樂活動，但發行首張專輯是在94歲時。1962年，她首先將4名子女送到美國，隨後將子女送到保育院，通過打掃衛生等維持生計。 在艱苦的移民生活中，她堅持彈吉他，延續了對音樂的熱愛。但不是在大眾面前，而是在朋友或家人面前演奏和唱歌。據說，受到小時候反對自己成為歌手的父親的影響，直到90歲為止，阿爾瓦雷斯壹直沒有進行公開活動。 但是唱片制作者的孫子卡洛斯•何塞•阿爾瓦雷斯偶然發現了她作曲的歌曲，情況發生了變化。卡洛斯相信，“奶奶壹生中所做的工作應該成為家人的遺產。”阿爾瓦雷斯在91歲生日時首次在美國洛杉磯（LA）舉行正式演出，終於在去年發行了收錄15首歌曲的首張專輯。 阿爾瓦雷斯在獲獎後接受Billboard Espanol的采訪時表示：“獲獎後我知道自己的夢想實現了”，“95歲的年齡壹點也不成問題。”包含她采訪的YouTube視頻下面不斷出現“真的好美”、“蘊含著巨大智慧的歌曲”、“給了很大的靈感”等點贊留言。 拉丁格萊美獎是由美國格萊美獎主管的錄音學院旗下的拉丁唱片學院主管的獎項，以西班牙語和葡萄牙語的拉丁裔音樂為對象選出獲獎者。

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