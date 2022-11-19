美國眾議院議長佩洛西將下臺……“要走向未來”. November. 19, 2022 07:20. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國首位女性眾議院議長南希·佩洛西（82歲）表示，在明年1月開幕的下屆議會上，不會參加黨領導層選舉，並表示“為新壹代準備的時間已經到來”。繼總統、副總統之後，美國權力排名第三的她主動打開了世代交替的大門，宣布退居二線。分析認為，這是因為在8日舉行的中期選舉中，執政黨民主黨將眾議院多數黨地位拱手讓給在野黨共和黨。她在此次選舉中成功連任19屆，決定繼續擔任議員壹職。 佩洛西當地時間17日在眾議院發表演講時表示，“現在我們必須大膽地走向未來。為了新壹代的時間到了。” 她強調，美國的民主既偉大又虛弱，“必須永遠守護民主，免受傷害勢力之害。” 佩洛西1987年首次在眾議院議員選舉中當選，繼2003年擔任民主黨眾議院院內代表、2007年至2011年眾議院議長之後，從2019年1月開始至今再次擔任眾議院議長，被評價為改寫了美國女性政治家的歷史。2007年首次就任議長時，她強調，“為了我們的女兒和孫女們，打碎了‘大理石天花板’”。她在公開場合也喜歡穿支持女性參政權運動的白色衣服。 她主導了2007年美國國會的日軍慰安婦決議；對中國和朝鮮也壹直表現出強硬的態度。1991年在中國北京天安門廣場悼念2年前民主化示威時流血鎮壓而犧牲的人們時，她曾被中國當局拘禁。她今年8月還突然訪問臺灣，引發了美中軍事緊張。1997年訪問朝鮮後，她壹直批評朝鮮的人權狀況。 她與前總統特朗普關系壹直不睦。自2019年第二次當選眾議院議長後，她先後兩次主導彈核特朗普。眾議院表決通過了所有彈核案，但最終被參議院否決，未能如願。她在當天的演講中也提到喬治·W·布什、前總統貝拉克·奧巴馬、總統喬·拜登，但對特朗普只字不提。 當天，民主黨眾議院院內代表霍耶（83歲）也同時宣布辭職。民主黨將於30日通過競選選出他的繼任者。哈基姆·傑弗裏斯（52歲，紐約）、凱瑟琳·克拉克（59歲，馬薩諸塞州）、皮特·阿吉拉（43歲，加利福尼亞）等眾議員正在展開競爭。如果傑弗裏斯當選，將成為美國歷史上首位黑人院內代表。阿吉拉議員也是拉丁裔，因此無論誰獲勝，年輕、人種多樣的領導層都會登場。

한국어