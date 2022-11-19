美國：“朝鮮通過網絡攻擊，籌措三成導彈等資金”. November. 19, 2022 07:21. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國白宮表示，朝鮮通過虛擬貨幣黑客等網絡攻擊，籌措了核、導彈開發資金的30%左右。 白宮國家安全委員會負責網絡、新技術的副助理安·紐伯格當地時間17日表示：“我認為，朝鮮通過網絡攻擊籌措了導彈等惡意項目（開發）資金中的30%左右。我們擔心朝鮮的惡意網絡活動。”紐伯格強調，朝鮮通過對虛擬貨幣的眾多網絡攻擊賺取了巨額資金，並強調：“為了應對這種情況，我們正在努力加強與同盟國的信息合作，並利用加密貨幣基礎設施使非法資金移動變得困難。” 紐伯格還表示，為了阻止朝鮮開發核和導彈，將加強對朝鮮竊取的虛擬貨幣相關制裁。紐伯格表示：“為了找出（朝鮮的）活動，將繼續使用情報合作、制裁虛擬貨幣基礎設施的各種手段。” 此前，區塊鏈分析企業“鏈分析”在8月的報告中分析說，“拉紮魯斯”等朝鮮黑客組織僅今年就竊取了10億美元（約1.34萬億韓元）規模的虛擬貨幣。美國聯邦調查局也公開表示，“拉紮魯斯”今年3月入侵了區塊鏈電子遊戲《Axie Infinity》，按當時的市價計算竊取了5.4億美元的虛擬貨幣。 韓國外交部韓半島和平交涉本部長金建17日在“應對朝鮮竊取加密貨幣的韓美共同研討會”上表示：“據推測，朝鮮今年上半年發射了31枚彈道導彈，揮霍了4億至6.5億美元，”“朝鮮通過3月份的壹次黑客攻擊，賺取了上半年彈道導彈開發所需的金額。”

한국어