改革每周52小時工作制，韓國經濟的未來取決於迅速實行. November. 18, 2022 07:38. . 準備勞動時間、工資體系改革的專家機構“未來勞動市場研究會”昨天召開座談會，提出了把目前的主單位加班管理單位擴大到1個月甚至1年的每周52小時制改革方向。這是受尹錫悅政府委托推進的事情，因此研究會下個月提出的改革方案，很有可能反映在政策上。 當天研究會發表提高工作時間靈活性的方針，是因為韓國的相關制度比其他發達國家過於僵硬。韓國的每周52小時制規定，壹周只能工作法定勞動40小時、加班12小時。與此相比，加班時間的管理單位，日本為1個月，德國為6個月等，在主要國家中很難找到像韓國壹樣以周為單位管理加班的國家。 實際上，由於以周為單位嚴格管理的加班，很多企業都面臨著困難。產品上市在即、業務層出不窮的大企業研發中心、遊戲開發企業等壹直表示不滿，提出由於工作時間限制，推出新產品的時間被推遲，在全球競爭中遭受損失。工作集中的造船企業、季節性強的空調企業等也訴苦說困難。 建設企業派遣到海外現場的職員的工作時間也受到限制。有人指出，由於與當地職員的工作時間差異，業務合作出現問題，施工時間也延長，競爭力減弱。從去年開始引進每周52小時的5人以上至30人以下的中小企業中，通過加班補充不足收入的技能人力大舉流失，中小企業人手不足事態進壹步深化。 如果將加班管理單位這壹主要單位延長到1個月以上，這些問題可以解決相當壹部分。據研究會透露，如果把管理單位改成以月為單位，每天最多工作時間將增加到11.5小時，每周將增加到69小時。但與此同時，休息時間也可以集中使用。勞動界提出的對長時間工作的擔憂也可以通過保障工作和下次工作之間休息11小時以上的方案等來彌補。 對於內外面臨危機的韓國經濟來說，勞動時間改革是左右未來競爭力的重要事項。政府應該在保障勞動者健康權的同時，盡快提出有助於企業人力運用的果斷、靈活的改革方案，並付諸實施。

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