蘋果宣布“在美國采購芯片”，巴菲特投資臺積電……韓國卻對“韓國芯片法”放手不管. November. 17, 2022 07:38. . 蘋果公司表示，將從2024年開始從美國亞利桑那工廠獲得iPhone等產品所需的半導體芯片。即，迄今全部從臺灣本地的臺積電工廠運來的處理器等半導體，今後將從美國本土運來使用。臺積電正在亞利桑那州鳳凰城建設的半導體生產設施預計將於2024年竣工。 蘋果公司的決定表明，將半導體等核心戰略產品的生產地從亞洲等海外轉移到美國的“美國制造”戰略正在全面展開。拜登政府7月制定了《半導體·科學法》，為在本國建立工廠提供了超過500億美元的獎勵。搭乘這壹順風車的臺積電正在討論追加投資120億美元建設工廠的方案。蘋果公司等大型半導體需求企業似乎正在配合政府的政策。“投資鬼才”沃倫·巴菲特的公司購買了價值5萬億韓元規模的臺積電股票存托憑證（ADR）6000萬股。 美國的大規模半導體支援最終很有可能導致本國企業奪回半導體市場。美光和英特爾分別宣布投入130萬億韓元和40萬億韓元的工廠建設計劃，正在帶頭恢復美國國內的制造業。其目標是找回被三星電子和臺積電奪走的市場占有率。就連擁有半導體原創技術的美國，現在也成為了必須展開激烈競爭的競爭對手。以2030年為止系統半導體第壹為目標的三星電子的立足之地，正在越變越小。 在日本，索尼、日本電氣、豐田、軟銀等8家大企業最近共同設立了尖端半導體公司，由政府支援6700億韓元等，也加入了競爭。僅在半導體研發合作上投入的預算就超過了3萬億韓元。預告大規模投資的歐盟、以半導體自給率70%為目標展開速度戰的中國等，就更不用說了。 雖然關系到生死存亡的全球半導體霸權競爭正在如火如荼地進行，但韓國企業為加強競爭力而進行的《韓國芯片法》討論在8月發起後過了3個月，連審查日程都沒有確定。國會多數黨共同民主黨前天選定的50個主要立法課題中，也沒有包括該法案在內。半導體支援是投資，稅制支援則是特定大企業或地區特惠，這種狹隘的觀點是不是阻礙了國家未來事業的發展? 照此下去，可能會像專家們的警告那樣，韓國在瞬間淪落為技術霸權國家的“新殖民地”。

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