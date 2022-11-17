戴面具的女人. November. 17, 2022 07:38. . 面具是隱藏或裝飾臉部時用的物件。這個詞也意味著“用謊言裝扮的陰險的臉龐”或態度。17世紀意大利畫家兼詩人洛倫佐•裏皮畫的這幅畫中出現了拿著面具的女人。右手拿著面具，左手拿著石榴，作品的意義模糊不清。這個女人到底是誰，畫家究竟想表達什麽？ 裏皮雖然是佛羅倫薩人，但40歲結婚後去了奧地利因斯布魯克，成為了那裏的宮廷畫家。他34歲時畫的這幅肖像畫是在佛羅倫薩時期畫的，長期以來被稱為“戴面具的女人”。單憑面具的存在，女性就會讓人聯想到希臘神話中的塔莉亞。喜劇女神塔莉亞是藝術女神繆斯之壹，在美術作品中她經常被描繪成手裏拿著滑稽的面具，戴著爬墻虎王冠的樣子。 如果只戴面具，可以稱其為塔莉亞的肖像，但女性卻拿著石榴，使圖像學的詮釋更加復雜。石榴是壹種由許多種子組成的水果，在基督教藝術中常常被認為是團結的象征。在猶太教中，石榴意味著神聖和多產。但在希臘神話中，地下世界的神冥王哈迪斯為了娶絕世美人珀耳塞福涅為妻而餵食的果實，象征著死亡和富饒。 《Allegory of Simulacre》（模仿的寓言）的題目也意味深長。法語“Simulacre”與意為模擬實驗的英語單詞“Simulation”相同，具有模仿、臨摹的意思。 那麽，畫中的女性不是特定人物，而是模仿真實的假寓意表現。 戴著喜劇女神塔莉亞面具的女性似乎提示了豐饒、美麗、團結，但畫家傳達的信息是，這是騙術和謊言。這位17世紀的畫家似乎是在警告我們，越是戴著華麗、美麗面具的人，越要警惕和懷疑。

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