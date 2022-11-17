專家：“冬季新冠-流感雙流行令人擔憂……兩種疫苗都要接種”. November. 17, 2022 07:39. by 李眞漢 likeday@donga.com. 最近隨著新冠確診感染者劇增以及流感患者也增加，新冠和流感同時流行的“雙流行”的憂慮正在加大。下面我們來了解壹下防止感染冬季雙流行的方法。 江東慶熙大學醫院呼吸道過敏內科教授崔天雄（音）表示：“預防流感最有效的方法是接種疫苗，流感疫苗在接種開始後已經過了數十年，安全性也得到了驗證。”65歲以上的人可以通過國家預防接種事業，到今年年末為止在指定醫療機關或保健所免費接種。 引起流感的流感病毒大致有A、B、C、D型4種。今年用於流感國家預防接種的疫苗種類是世界衛生組織推薦的“四價疫苗”。4價是指應對主要流行的2種A型、2種B型等共4種的疫苗。到目前為止還沒有接種疫苗的人，最晚也要在11月內接種疫苗。 在應對新冠病毒方面，最近接種時使用了可以應對奧密克戎變異的改良型二價疫苗。最近，接種對象擴大到18歲以上，因此，患有慢性疾病或擔心感染新冠的人，接種該疫苗是目前防止雙流行的最好方法。如果出現流感、感冒、新冠感染等類似癥狀，能否區分本人患了什麽疾病?專家們也表示，僅憑癥狀很難分清流感和感冒。 感冒是由鼻病毒、腺病毒等100多種病毒引起的，但流感是由流感病毒引起的。咳嗽、咽喉痛、咳痰等呼吸道癥狀相似，但流感的特點是突然出現高燒、全身肌肉痛、衰弱等全身癥狀嚴重。另外，對付流感有疫苗，但感冒不能接種疫苗。 崔天雄教授解釋說：“新冠病毒雖然與感冒癥狀相似，但特點是嗓子疼或出現休息癥狀、嗅覺和味覺異常。”他強調：“在雙流行的情況下，最重要的是徹底遵守個人防疫守則，”“由於保持社交距離被解除，所以要更加遵守戴口罩、手消毒等個人衛生。”

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