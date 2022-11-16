“未經遺屬同意就公開名單”“祈禱墜機”……怎麽會到這種地步?. November. 16, 2022 07:36. . 左派傾向的網絡媒體“蒲公英”14日在未經遺屬同意的情況下公開了在梨泰院萬聖節慘案中死亡的158人中155人的實名。據悉，這是最近與引發“清潭洞酒席”疑惑的YouTube頻道“探查”壹道，從匿名提供者那裏獲得的名單。當天，天主教正義體現全國司祭團也從該媒體收到名單，並在追悼彌撒中公開了名單。 如果像這些媒體主張的那樣，目的是“真正的追悼”，就應該先得到遺屬的同意。擅自公開姓名，是再次讓犧牲者和遺屬哭泣的反人權行為。如果公開犧牲者的名字，人們擔心會出現網絡留言導致的二次加害。在並不希望的實名公開中，遺屬們又能得到什麽？現在也不是需要擅自公開的緊急情況。“探查”以正義體現司祭團點名犧牲者名單的照片為背景，笑著進行了廣告性“炒年糕吃播”。撇開違反法律的問題不談，這是絲毫沒有公益價值的不道德行為。 同壹天，大韓聖公會金圭敦（音）神父在社交媒體上發表文章稱，“希望總統專機墜毀”，後被剝奪了司祭職務。天主教大田教區神父朴柱煥（音）也在社交媒體上上傳了總統夫婦從飛機上墜落的合成圖片和“祈求墜落”的字樣，這壹事實被曝光後，昨天受到了停止執行聖務的處分。對搭載很多人的飛機墜落進行祈禱感到驚訝，對說出憎惡和詛咒的粗話的人是神職人員的事實感到驚訝。怎麽會走到這個地步。 造成350多人傷亡的萬聖節慘案，不僅是生存者和遺屬，很多國民也處於無法擺脫心理沖擊的狀態。政界本應該安撫受傷的國民，查明慘案原因，制定防止再發對策，卻在以悲劇性慘案為素材，拼命展開政治攻防戰。本應該在分裂的地方播種愛情與和解種子的聖職者們，也以不如常人的道德意識在扒開傷口，助長著不安和矛盾。希望都能夠趁早罷手，回到應該在的地方。

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