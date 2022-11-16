“佛教是科學”. November. 16, 2022 07:36. . 有些人相信善與慈悲會從憎惡或憤怒中萌發出來。達賴喇嘛就是這樣。作為西藏人民的領導人，他哀悼西藏人民的敵人毛澤東也是因為這個原因。 毛澤東是誰？對於中國人（漢人）來說，也許是“恢復主體歷史的恩人”，但對於藏人來說，卻是死對頭。以毛澤東為首的共產主義者通過苦難的征途，從西方帝國主義者手中掙脫出來，建立共和國後，他們立即自新為比西方帝國主義者更惡毒的帝國主義者。他們侵略了和平的佛教國家西藏，屠殺了100多萬藏人，破壞了寺院。正如達賴喇嘛所說，他們是“偽裝成共產主義的沙文主義者”。達賴喇嘛之所以過上了流浪生活，也是因為毛澤東。盡管如此，毛澤東1976年去世後，達賴喇嘛仍然哀悼他。 經過漫長的歲月，找到他的Do-ol金容沃師傅也許代替我們所有人問。“但是為什麽表示哀悼呢？”他接著說，“因為通過因毛澤東帶來的痛苦和對他的憤怒，領悟到了佛祖的教誨，獲得了心靈的和平。”這是令人驚訝的回答。“即使是敵人，也要懂得珍惜因敵人而從我身上產生的善。”他說永遠活在“震怒的火焰”中是不可能的。“無論震怒多麽強烈，在某個瞬間，震怒平靜下來，平靜心靈的平和或給予寬恕，產生了這種感情的轉換狀態。”很多人將這樣到來的“感情轉換狀態”推開，重新投入到震怒的火焰中，但那是自取滅亡的道路。因此，應該抓住震怒的火焰中產生的善，將其培養壯大。這就是佛祖所說的修行。這句話太有邏輯和科學性了。對他來說，“佛教是科學”。這樣的科學讓他寬恕了不可原諒的毛澤東。

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