韓日首腦決定“盡快解決征用問題”……國民共識是關鍵. November. 15, 2022 07:43. . 尹錫悅總統 13日和日本首相岸田文雄在柬埔寨舉行首腦會談，決定為盡快解決強制征用受害者問題繼續進行談判。這是兩國首腦就任後首次正式舉行會談。岸田首相在會談結束後舉行的記者會上解釋說：“（兩國首腦）再次壹致決定，盡快解決韓半島出身的勞動者（強制征用受害者）問題。” 兩國首腦9月在美國紐約舉行簡略式會談時也曾討論過強制征用問題。但日本政府將會談本身貶低為“座談”，並沒有賦予任何意義。相反，在此次會談中，兩國首腦正式表明了解決強制征用問題的意誌，為今後的實務談判提供了有力條件。隨著尹錫悅政府上臺後致力於改善韓日關系，在強制征用問題上壹直強硬壹邊倒的日本方面的氛圍也在逐漸改變。 即便如此，也很難認為日本在這壹問題上的態度發生了根本性的變化。兩國之間正在討論代替日本制鐵等加害企業直接向受害者賠償、改由民間基金會籌集基金代為支付的方案。受害者的立場是，只有加害企業參與基金籌集過程，並就強制征用道歉，才能接受該方案。但據說，相關企業連拿出基金都面露難色。另外，日本官房長官松野博壹14日表示，在強制征用問題上將以“我國（日本）的壹貫立場”為基礎，與韓國進行溝通。也就是說，日本仍然把解決問題的責任推卸給韓國。 在這種情況下，韓國政府以在今年內就強制征用問題達成協議為目標加強談判。然而，這不是韓國政府單方面著急就能解決的問題。尋找受害者能夠接受、國民能夠認同的方案，是解決強制征用問題的關鍵。為此，日本企業應共同參與籌集賠償金財源、解除半導體材料出口限制措施等，日本方面應首先表現出最起碼的誠意。韓國政府不能忽視，過程和內容的重要性不亞於韓日關系改善的速度。

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