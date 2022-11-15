壹戰結束紀念日. November. 15, 2022 07:43. . 11月11日是第壹次世界大戰結束紀念日。據我們所知，造成最大規模犧牲者的戰爭是第壹次世界大戰。雖然沒有重轟炸機，也沒有核彈，但這是壹場死亡人數超過1000萬人的大慘案。所有的戰爭都是慘劇，沒有不懷冤死和悲劇事件的戰爭。但是，難以用筆舌（文章和語言）來形容第壹次世界大戰中發生的慘狀。參戰者的手記和證言通常也會在情緒激動的情況下傳達，但第壹次世界大戰的記錄，由於戰場情況太可怕，顯示出無法用語言描述慘狀或壓抑感情的傾向。 中隊剛被部署到前線，壹周內炮擊不斷，挖在泥地的戰壕因無法承受荷重而被埋沒的情況也比比皆是。在這種情況下，在不知道有多少人被埋在戰壕的情況下，就處理掉了埋葬地。 戰士們吃住都在泥濘的戰壕裏度過。壹睡著，老鼠就會爬過來，用鼻子使勁嗅，生者、死者、垂死之人的味道混雜在壹起。即使還活著，如果覺得離死亡很近，就毫不猶豫地攻擊。在這樣的環境下，人類能夠堅持下去的事實令人感到神奇。 指揮官的大腦突然跟不上發達兵器的破壞力。在士兵們的眼中，這場戰爭的戰術只是把士兵推到殺人武器前，用血肉覆蓋地面。事實上，指揮官們也提出了各種想法，進行了各種嘗試。這常常導致沒有取得任何成果或意想不到的不合拍和不幸的結果。 第壹次世界大戰期間發生的最大悲劇是戰爭結束。不管是戰勝國，還是戰敗國，都沒能克服戰爭中發生的慘狀帶來的沖擊。生存者們無法治愈戰爭帶來的創傷，而是陷入了憤怒之中，他們把憤怒轉移到了統治階級、鄰國、戰敗國身上。每個國家都發生了政治混亂和革命。戰敗國憤怒法西斯主義成立，再次爆發了世界大戰。這就是11月11日給我們的教訓。

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