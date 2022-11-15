韓國鋼琴家李赫獲得法國隆-蒂博音樂大賽並列第壹. November. 15, 2022 07:43. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 鋼琴家李赫（22歲•照片）13日（當地時間）在法國巴黎閉幕的2022瑪格麗特•隆-雅克•蒂博國際音樂大賽（簡稱隆-蒂博國際音樂大賽）鋼琴領域與日本龜井聖矢共同獲得了第壹名。另壹名韓國參賽者盧熙成排在第5位。李赫在當天的決賽中演奏了普羅科菲耶夫的2號鋼琴協奏曲，獲得了榮譽。 李赫曾就讀於莫斯科柴可夫斯基音樂學院，目前正在巴黎高等師範學校音樂學院進修頂級演奏家課程。據悉，他也是參加國際國際象棋大賽的“國際象棋選手兼鋼琴家”。2012年他在莫斯科國際青少年肖邦國際鋼琴大賽上成為最年輕的冠軍，2016年在波蘭帕德雷夫斯基國際鋼琴大賽上成為最年輕的冠軍。2021年，他進入了在波蘭華沙舉行的肖邦國際鋼琴大賽決賽，並在同年12月舉行的法國阿尼馬托國際音樂大賽上獲得了冠軍。 隆-蒂博國際音樂大賽是代表法國的國際比賽，由鋼琴家瑪格麗特•隆和小提琴家雅克•蒂博於1943年創立。從2011年開始，以鋼琴、小提琴、聲樂部門為對象，同壹部門每3年舉辦壹次。在鋼琴領域，保羅•瓦杜拉斯科達、伊麗莎白•萊昂斯卡婭、斯坦尼斯拉夫•布寧等著名演奏家輩出。在韓國人中，2001年任東赫在鋼琴領域獲得第壹名，2008年申智雅在小提琴領域獲得第壹名，2011年男低音沈基煥在聲樂領域獲得第壹名。鋼琴家安鐘道在2012年排名第二，而當年的比賽第壹名空缺。

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