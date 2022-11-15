伊朗對“頭巾疑問死”示威者判處死刑. November. 15, 2022 07:44. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 伊朗革命法庭對因“頭巾疑問死”而引發的反政府示威參與者判處死刑。對反政府示威參與者判處死刑和相關事實被公開，在伊朗尚屬首次。 據伊朗司法部相關媒體13日報道，革命法庭最近對涉嫌縱火焚燒政府機關建築的反政府示威者判處死刑。因涉嫌違反國家安全和公共秩序而被起訴的其他5人被判處5至10年有期徒刑。相關媒體沒有透露被判處死刑的嫌疑人是誰、是否有上訴的權利。 西方媒體此前曾援引報道壹名22歲男子上個月因涉嫌在示威過程中試圖開車沖向警察，經過壹次審理後被判處死刑的證詞，但伊朗司法部否認了這壹說法。 大部分人認為，對被起訴的反政府示威隊的重刑宣判將持續壹段時間。伊朗當局僅在反政府示威相關的首都德黑蘭就起訴了1000多人，並預告將進行公開審判。伊朗議會還致函司法部，要求“嚴懲不貸，以儆效尤”。1979年伊斯蘭革命後成立的革命法庭壹直嚴厲處理反對伊斯蘭聖職者統治的人。

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