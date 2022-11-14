數據自己是不會說的. November. 14, 2022 07:49. . “數字自己是不會說的。我們替它們說。我們給數字賦予了意義。”―出自納特•西爾弗的《信號與噪聲》中 數據科學是從數據中尋找新價值的學問。正如數據科學家納特•西爾弗所說，我們對數字賦予意義壹樣，數據的價值是由人類決定的。在這方面，數據科學是壹種藝術。就像音樂賦予聲音意義壹樣，數據科學賦予數據意義。MZ壹代、人口懸崖等韓國社會的自畫像就像數據科學的作品。更進壹步說，數據科學是綜合藝術。因為，如果對問題的深入理解與對數據分析的專業理論等相融合，就會出現優秀的作品。例如，前紐約市長魯道夫•朱利亞尼在1994年就任後，引入了犯罪相關數據分析系統，適用於犯罪預防政策，結果辭職當時紐約市的犯罪率下降了7.6%。 數據科學既是藝術又是科學。藝術作品由相關專家或大眾評價，但數據科學的作品則被評價為準確性。因為，以數據為基礎的未來預測隨著時間的流逝，總有壹天會知道預測的真偽。其預測經常與18世紀馬爾薩斯的人口論壹樣，即人口指數性爆發導致人類滅亡。 看著梨泰院慘案，作為數據科學家產生了很多想法。閉路電視（CCTV）或地鐵乘客現狀等數據應該知悉太多人聚集在狹窄的空間裏。但是我們沒有賦予意義，所以沒能阻止慘案發生。想想原因，是不是因為對數據沒有感情，或者歪曲了結果，或者我們太懶了。秋天是壹個思索該如何償還年輕靈魂欠下的債的季節。

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