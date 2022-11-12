李在明：“叫死者的名字難道是不道德的嗎? VS 執政黨：”不要利用於黨利黨略”. November. 12, 2022 07:10. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 共同民主黨和代表（黨首）李在明連日來要求公開梨泰院萬聖節慘案犧牲者的名字和相貌，對此政界展開了“不道德”攻防戰。時代轉換代表（黨首）趙正勛刻薄地批評道：“這是瘋狂的想法。” 李在明11日通過自己的推特賬號表示：“忍無可忍，要說壹句話，”“以遺屬想要的方式哀悼，難道是不道德的嗎？在故人的遺像前喊他的名字是不道德的嗎？”他還聲稱：“國民力量黨似乎正在努力扭轉局面，”“現在是應該用社會連帶的力量包容遺屬和受害者的時期。”李代表和部分民主黨議員主張，“為了真正的追悼，需要遺像和靈位”，國民力量黨則抨擊這是“不道德的政治謀劃”，李在明親自出面進行了駁斥。 對此，國民力量黨反駁道：“李代表在國民的死亡面前不要貪心。”該黨院內代表朱豪英在臉書上表示：“要立即摒棄每次都把國家慘案和悲劇利用到黨利黨略上的壞習慣，”“要停止不道德行為，遵守為國民服務的公黨的制度。”該黨首席發言人朴正河也在評論中批評稱：“李代表好像在為防彈司法風險而努力，”“籠絡部分遺屬，以（共同）民主黨想要的方式利用在政治上的做法，就是不道德。” 其他在野黨代表也表明了反對意見。共同民主黨的比例衛星政黨——共同市民黨出身的時代轉換代表趙正勛當天在YTN廣播中就李在明的要求指出：“這是瘋狂的想法，”“因為大莊洞疑惑的調查加快了速度，所以是不是從掩蓋焦點問題的角度出發，壹直在引導梨泰院慘案焦點問題呢?”正義黨代表李貞味當天也在BBS廣播中表示：“政界先說三道四，采取這種態度是不對的。”

한국어