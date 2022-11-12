周五確診患者連續5周增加……改良疫苗接種率僅為3.2%. November. 12, 2022 07:10. by 金素英記者 ksy@donga.com. 在新冠疫情“第七次流行”正式開始之際，冬季疫苗追加接種正在原地踏步。 保健福祉部第二次官朴敏秀（音）11日在中央災難安全對策本部會議上表示：“冬季室內活動在增加，隨著通過感染和疫苗接種獲得的免疫力減弱，新冠確診感染病例正在增加，”“新冠病毒再次流行正式開始。” 據疾病管理廳透露，以當天零時為準，新冠病毒壹天新增確診患者為5.4519萬人，比壹周前的4日（4.3449萬人）增加了約1萬人。周五新增確診病例自上月14日（2.3572萬人）以來，連續5周呈增加趨勢。最近壹周（5日-11日）平均每天新增確診患者為4.7268萬名，比前壹周（10月29日-1月4日）的4.1963萬名增加了12.6%。以11日零時為準，重癥患者人數為345人，比前壹天（323人）多出22人。 但是，新冠病毒疫苗的冬季追加接種率並沒有增加。以11日零時為準，國內18歲以上人口的冬季追加接種率僅為3.2%。即使將範圍限制在60歲以上，接種率也只有9.6%。 冬季疫苗追加接種始於10月11日。60歲以上的高齡層等從當天開始可以當天接種和事前預約。18~59歲的普通國民只能當天接種剩余疫苗，但從7日開始可以提前預約接種。 政府表示，將制定提高追加接種率的方案。中央事故處理本部防疫總管班長朴香（音）表示：“將積極運營前往易感染設施接種的保健所訪問接種組，即使不預約，醫療機構如果有疫苗，也可以立即進行現場接種。”但是兩種方案都是在目前的醫療現場實行的，因此很多人認為對提高接種率不會有太大的幫助。 此外，防疫當局表示，剩下的新冠生活治療中心“第13中央生活治療中心”將於30日停止運營。

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