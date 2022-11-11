“排球女皇”金軟景的票房號召力. November. 11, 2022 07:48. by 姜泓求 windup@donga.com. 回歸的“排球女皇”金軟景（34歲•興國生命）的票房號召力時隔4年再次開啟了職業排球女子組5000名觀眾的時代。 興國生命俱樂部10日表示：“13日在仁川三山世界體育館與韓國道路公社對決的職業排球2022~2023 V聯賽女子組主場比賽的門票銷售了5000張以上。”目前，客隊的助威席只剩下部分座位，因此很有可能售罄（5800席）。 這場比賽是興國生命隊自本賽季開賽以來首次在周末進行的主場比賽。 到目前為止，女子組比賽中觀眾超過5000人的最後壹次是2018年聖誕節（12月25日）在京畿華城室內體育館舉行的IBK企業銀行和韓國道路公社的比賽（5108人）。韓國排球聯盟（KOVO）受新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的影響，壹直限制觀眾入場，時隔3年再壹次以100%的觀眾體制拉開了帷幕。 再加上此前前往中國聯賽的金軟景時隔1年回歸，興國生命隊的比賽中雲集了觀眾。截至本賽季，女子組觀眾人數最多的前四名全部來自興國生命隊的比賽。與IBK企業銀行的比賽（4765名）、與Pepper儲蓄銀行（4345名）的主場比賽排在第1、2位，與現代建設的水原客場比賽（3652名）排在第3位，與KGC人參公社的大田客場比賽（3304名）排在第4位。其中與大田的比賽門票全部售罄。 乘坐首都圈地鐵前來觀看興國生命隊比賽的球迷們可以在三山體育館站聽到金軟景的接待導語。興國生命隊還在體育館入口處設置了球隊標誌造型物和拍照區，為球迷們提供了更多的觀賽樂趣。

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