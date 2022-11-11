這次也只針對韓國……Twitch：“停止提供重播”. November. 11, 2022 07:49. by 池敏九記者 warum@donga.com. 世界最大的遊戲廣播平臺Twitch決定只在韓國停止提供重播服務等視頻點播（VOD）內容，引發用戶們對此表示不滿。據悉，Twitch是為了抗議國會推進義務支付網絡使用費（網絡使用費）的法案而采取了上述措施。此前，Twitch在9月份也突然公布了僅在韓國將視頻畫質從超高清（1080p）降低壹個等級的決定。 Twitch10日通過公告表示：“決定中斷韓國地區的視頻點播服務。”這是禁止創作者上傳的回放、各種編輯影像等在韓國觀看的措施，實際上只剩下實時轉播功能。韓國國內的VOD服務將於下個月13日結束。 Twitch方面解釋說：“這是為了滿足不斷進化的限制標準。”但是沒有具體說明是為了什麽限制標準而決定中斷服務。信息技術業界認為，Twitch反對網絡使用費義務化立法討論，繼限制畫質後，決定中斷視頻點播服務。但也有意見稱，Twitch已經向通信公司等國內網絡服務經營者（ISP）繳納了網絡使用費，因此中斷服務有其他背景。 廣播通信委員會正在調查因Twitch限制畫質的措施等國內用戶受到的損害現狀。在線創作者和使用者對Twitch單方面決定中斷服務表示不滿，同時將矛頭指向國會和通信公司。通信公司試圖通過國會立法向全球文化內容經營者（CP）收取網絡使用費，最終導致了用戶的損失。

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