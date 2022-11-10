美國共和黨有望掌控眾議院……“美國第壹”將愈演愈烈. November. 10, 2022 07:44. . 在8日舉行的美國中期選舉中，共和黨有望擊敗執政的民主黨，掌控眾議院。參議院在主要競爭地區直到最後都在誤差範圍內展開拉鋸戰。壹直高呼對拜登政府進行經濟審判的共和黨在時隔2年後奪回兩院中的眾議院，正在覬覦參議院的主導權。 共和黨壹直公開表示，如果恢復議會多數黨地位，將修改拜登政府的財政、能源、通商政策等國內外政策。今後，通過重新修改爭議法案，拜登政府的政策被重新調整的可能性很高。對包括韓國在內的其他國家產生的影響也將全方位擴大。 最重要的是，美國的本國優先主義有進壹步強化的跡象。共和黨表示“將使經濟更強大”，明確表示將把加強美國國內制造業和確保供應網作為主要承諾。連同正在推進加強與同盟國聯合的拜登政府，也在半導體支援法、通貨膨脹消減法案等問題上看到的那樣，“美國第壹”已經露骨化。如果再加上共和黨在特朗普政府中固守的貿易保護主義，其水平只能進壹步提高。 預計美中之間的矛盾也會激化。共和黨表示，美國的對華依賴度已達到危險水平，並預告將通過國會的中國專門委員會制定對策。共和黨還接連提出了強化對華出口、進口、投資限制的追加法案。已經確定連任國家主席習近平第三個任期的中國，也準備正式應對美國的這種牽制中國的政策。 拜登政府試圖解決與朝鮮的無核化談判等對外難題的余力進壹步減少。這是因為在共和黨的攻擊面前，應對國內懸案變得迫在眉睫。這意味著通過美國尋找對朝政策的突破口變得更加困難。隨著共和黨強硬論者的支持，從長遠來看，不能排除增加韓美防衛費分攤額等韓美同盟問題再次浮出水面的可能性。 韓國應該仔細分析中間選舉以後美國政界的變化和影響，對此進行應對。美國要求參與對華牽制政策或通商壓力今後可能會更大。韓國政府壹直致力於加強韓美同盟關系，但目前面臨因通脹消減法案“被美國背後壹擊”的批評。在鞏固安保合作的同時，如果不精巧地調整對美經濟安保政策，兩國關系可能會瞬間動搖。

한국어