雖然害怕但鼓起勇氣的……. November. 10, 2022 07:44. . 畫面中身著盛裝的年輕軍人拿著長長的戟站在城墻前。擁有稚嫩的臉龐和苗條身材的他堂堂正正地擺出造型，看起來非常傲慢。這幅畫於1989年在紐約佳士得拍賣會上以3250萬美元的價格售出，刷新了當時古典美術的最高成交價。到底是誰的肖像畫能以那麽高的價格賣出去的？ 16世紀在佛羅倫薩活動的雅科波•蓬托爾莫曾擔任美第奇家族（意大利語：Medici）的宮廷畫家，留下了很多宗教畫或貴族的肖像畫。這幅畫描繪了佛羅倫薩的年輕軍人。他穿著象牙色的上衣，戴著紅色的帽子，紅色的盔甲圍在腰部以下。腰間佩戴著長劍，右手拿著長矛和斧頭並存的戟。 對畫中模特真實性的意見大致分為兩種。1989年保羅•蓋蒂博物館以巨資購買這幅畫時，還被認為是佛羅倫薩君主科西莫壹世的肖像畫。據認為，這是1537年科西莫壹世在蒙特穆洛戰役中獲勝後畫的，如果這壹主張正確，那就是君主年齡18歲時的樣子。文藝復興藝術的贊助者美第奇家族、最高權力者的肖像、大師的傑作等三個要素就足以讓最高價值得到認可。 但是最近，很多人同意文藝復興時期美術史喬治•巴薩裏的意見。據巴薩裏介紹，這名男子是佛羅倫薩的年輕貴族軍人弗朗西斯科•瓜爾迪。當佛羅倫薩在1529年的戰爭中完全被包圍時，他才15歲。即使年紀輕輕，也為了保衛國家而投入到了前線。 蓬托爾莫似乎想同時表現出貴族青年的復雜微妙的心理。從有品位、堂堂正正的姿勢中可以看出保衛國家的軍人的自豪感和義務感，而從失去生氣的無表情中則可以看出少年對死亡的恐懼和害怕。這就是為什麽雖然害怕，但鼓起勇氣的青年的肖像畫讓人同時感受到悲傷和崇高的美麗的原因。

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