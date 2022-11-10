“奧巴馬小友”安迪·金成為26年來又壹名三選聯邦眾議員. November. 10, 2022 07:45. by 洪禎秀 hong@donga.com. 當地時間8日，美國民主黨聯邦眾議員安迪·金在美國新澤西州成功連任三屆。在白人人口占76%的地區，時隔26年再次誕生了韓裔三選下院議員。 據美國媒體報道，當天在新澤西州第3選區中期選舉中，95%的計票結果顯示，得票率為54.9%，大幅領先共和黨候選人鮑勃·希利（44.2%）。這是繼1996年前眾議院議員金昌俊之後，再次有韓裔成為三選聯邦眾議員。 安迪·金發表當選感言說：“我想讓厭倦了政治敗壞的人知道還有其他方法，”“我相信我們可以治愈這個國家。” 安迪·金的選區是新澤西州第3選區，這是前總統特朗普在2016、2020年大選中全部獲勝的共和黨優勢地區。安迪·金克服這種惡劣條件，在2020年眾議院選舉中成功連任，這壹次選舉相對來說進行得很順利。選區劃分結果顯示，共和黨強勢地區被排除在外，民主黨傾向地區被編入其中。 安迪·金1982年出生於馬薩諸塞州波士頓，畢業於芝加哥大學，在英國牛津大學獲得國際關系學博士，是中東安保專家。奧巴馬第壹屆政府時期即2009年進入國務院，被稱為“奧巴馬小友”。他歷任駐阿富汗美軍司令戰略參謀、白宮國家安全會議伊拉克事務助理，為應對遜尼派武裝組織“伊斯蘭國”助壹臂之力。 特別是朋克搖滾樂隊出身、通過遊艇制造業積累財富的“富二代”白人候選人希利，刺激白人選民對亞裔的否定情緒，展開了負面攻勢，但安迪·金卻表現出了“現任溢價”和政策專業性等，鞏固了票源。安迪·金在去年“1月6日沖擊國會事件”當時，在亂成壹團的國會大廳跪在地上撿垃圾的樣子被傳開後，受到了人們的關註。 在此次中期選舉中，參加聯邦及地方議員和地方政府選舉的韓裔候選人有40多人。以中間名字“順子”為人所知的民主黨眾議員瑪麗蓮·斯特裏克蘭德（華盛頓州第10選區）也成功連任。斯特裏克蘭德在首次就任議員的儀式上還穿上了韓服。同樣挑戰連任的共和黨議員英·金（加利福尼亞州40選區）、米歇爾·朴·斯蒂爾（加利福尼亞州45選區）如果獲勝，韓裔聯邦眾議員“四人幫”將全部連任。參選夏威夷州副州長的民主黨夏威夷州眾議員西爾維亞·張·盧克如果獲勝，將成為首位當選美國州政府最高委員的韓裔。

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