只留下手指甲和腳指甲的6•25參戰勇士時隔70多年回到家人懷抱. November. 09, 2022 08:06. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 在6•25戰爭中與中共軍隊作戰犧牲的國軍勇士在70多年後回到了家人的懷抱。8日，據國防部遺骸挖掘監視團透露，2020年7月在江原平昌郡新裏找到的國軍遺骸被確認是陸軍下士宋炳善（音）。出身於仁川甕津郡的宋下士在15歲時失去父親，是負責母親和妹妹的實際家長，20歲時結婚並組建了家庭。6•25戰爭爆發後，他帶著剛滿周歲的小女兒等兩個年幼的女兒入伍，並被編入國軍7師團3團，參加了1951年3月6日至12日平昌郡壹帶的下珍富裏附近的戰鬥。 當時，故人所屬的7師團3團途經平昌郡蠶頭山（又稱切頭山）和白積山，成功擊退了中共軍，並成功奪回了平昌郡束沙裏和下珍富裏，但故人在這場戰鬥中犧牲了。 自那之後過去了69年，挖掘出了左臂骨等故人的部分遺骸和戰鬥鞋、老鷹圖案紐扣等遺物。據悉，軍方通過DNA鑒定等手段確認了其身份。 故人的長女宋孝淑（音）說：“戰爭當時，我想著哪怕只是父親的手指甲和腳指甲都要找回來，但擔心永遠找不到，所以祈禱了很多”，“國家和國防部幫我們找到了，真的很感謝。”接著她回憶說：“（父親）在發生火災的鄰居家救孩子，救火等不顧自己而舍生取義。” 軍方計劃於9日在仁川遺屬家中舉行“護國英雄歸來活動”，向遺屬傳授1954年決定授予後壹直未能轉交的故人的花郎武功勛章。

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