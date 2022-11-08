扶余扶蘇山城發現疑似百濟王宮級建築遺址. November. 08, 2022 07:39. by 李素研記者 always99@donga.com. 國立文化遺產研究院國立扶余文化遺產研究所7日表示，在忠清南道扶余郡扶余山城軍倉地（儲備軍隊糧食的倉庫舊址）的試掘調查中，確認了百濟泗沘時期建造的兩處“瓦積基壇”遺址。 北側建築東西長約16米以上，南側建築東西長超過14米，平行排列，基壇最多還剩下近20級，是迄今為止發掘的泗沘時期建築中保存最完好的。研究所推測，建築外形與百濟泗沘王都遺址相似，可能是王宮級建築。

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