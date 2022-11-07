尹錫悅接連就“梨泰院慘案”表示“愧咎”“對不起”……政府應采取相應的後續措施. November. 07, 2022 07:36. . 尹錫悅總統接連對梨泰院萬聖節慘案表示歉意。繼4日在犧牲者慰靈法會上表示“作為總統感到悲痛和抱歉”後，在國家哀悼期的最後壹天5日也參加了慰問禮拜，道歉說：“沒能守護花季青年們的歉意永遠不會離開我。” 昨天還參加了在明洞大教堂舉行的追悼彌撒。 在新政權上臺近6個月時間裏，雖然出現了各種人事爭議、內閣候選人及部長落馬、政策混亂、紐約粗俗用語爭議等，但尹錫悅總統壹直不願意道歉或表示遺憾。在8月首都圈遭受暴雨災害時，他幾乎唯壹壹次表示“代表政府感到抱歉”。梨泰院慘案發生後，他在第二天即10月30日發表了對國民談話，但並沒有直接表示“歉意”。 然後，直到慘案發生6天後，他才借宗教界活動致辭的形式表明了歉意。在不斷有人舉報“可能會被沒收”的電話112錄音被公開後，當局的應對出現了大問題的事實陸續被公開。希望事態在壹定程度上告壹段落後，通過另外的談話發出“正式道歉”的信息。 目前，遇難者葬禮程序已接近尾聲，現在應該明確查明事故原因和責任所在。如果不想再次發生這樣的悲劇，需要采取什麽樣的對策、如何完善漏洞百出的災難應對管理系統等後續措施。顧名思義，總統應該擁有“無限的責任感”。特別是，在查明責任和追究責任方面，不能有絲毫的松懈和人情味。 首先，因“這不是通過部署警察就能解決的問題”等荒唐發言而引起爭議的行政安全部部長李祥敏應該被解職。即使警方以這種方式進行了報告，但如果沒有清理掉，就等於沒有資格擔任主管安全的部長。應該排除與總統的私人緣分。登山後因喝酒睡覺連報告都沒有收到的警察廳廳長尹熙根也要下臺。 包括犧牲者的遺屬在內，備受沖擊的國民將關註總統如何解決此次慘案，糾正國家綱紀。如果只是嘴上說“愧咎”“對不起”等，卻沒有采取相應的果斷措施，那麽對總統和政府的信任度將進壹步直線下降。

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