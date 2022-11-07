孫興慜的手術進展順利，英媒：“對其參加世界杯持肯定態度”. November. 07, 2022 07:37. by 兪載泳 elegant@donga.com. 據悉，在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽（UCL）小組賽比賽中眼睛周圍遭遇骨折的國家足球代表隊隊長孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊•照片）成功接受了手術。大韓足球協會相關人士5日在坡州國家足球隊訓練中心（NFC）舉行國家隊訓練之前表示：“從托特納姆熱刺隊方面傳來了孫興慜順利進行了手術的消息。”該相關人士表示，“但是因為剛做完手術，所以現在談論孫興慜參加世界杯的可能性還為時尚早”，“國家隊醫務隊就孫興慜的受傷部位問題，正在持續與托特納姆熱刺隊進行溝通。” 英國媒體《每日電訊報》5日也報道說：“孫興慜成功完成了手術。醫療人員認為，骨折的4處的手術過程進展順利。據了解，參加世界杯的前景也是積極的”，並介紹了在2020年舉行的歐冠決賽受傷後參加2020年歐洲杯的凱文•德布勞內（曼城）的事例。 手術後正在恢復中的孫興慜預計在卡塔爾世界杯決賽圈之前不會參加所屬球隊的比賽。托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂6日在接受英國媒體《天空體育》的采訪時表示，“孫興慜順利接受了手術。希望孫興慜能夠盡快恢復狀態，以便能夠出戰世界杯決賽圈階段的比賽”，“但孫興慜已經不可能參加世界杯開幕前舉行的三場比賽。”他將缺席7日和13日與利物浦和利茲聯隊的英超聯賽比賽，以及10日與諾丁漢森林的聯賽杯比賽。

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