應對預防災難的系統和負責人，都睡著了. November. 05, 2022 07:19. . 以梨泰院萬聖節慘案消息開始的壹周即將結束。到今天，7天的國民哀悼期也將結束。但是很難從沖擊、悲傷、無力感中擺脫。這不僅僅是因為包括14個國家的26名外國人在內的156名年輕人死亡、151人受傷的慘案。防止災難的預防和應對體系的不健全令人黯然，事後處理過程也不可靠，令人失望。 特別是在監察和調查過程中暴露出來的警察指揮部的安逸應對和綱紀松懈，無論何時發生類似事故，都不足為奇。早在發生慘案的當晚10點15分之前，龍山警察署和首爾警察廳狀況室的工作人員就已經察覺到了事故的危險。從4小時前開始，就接連接到112報警稱“將被踩踏死”，龍山市梨泰院現場負責警官在2小時30分前要求“盡快派遣交通機動隊”。當時在距離事發現場不到5分鐘車程的地方有4個機動隊，但現場投入是在慘案發生1個小時後才開始的。只要機動隊及時出動，就能阻止在首爾市中心發生的慘案。 機動隊投入的延遲，很大程度上是因為警方的“指揮空白”。現場情況負責人、龍山警察署長李任宰（音）在晚上9點半接到情況報告，晚上11點才到達現場。事後卻偽造情況報告，聲稱10點20分左右開始進行現場指揮。首爾警察廳廳長金光浩（音）因為錯過了署長的遲報，直到午夜才出現在現場。 警察廳廳長尹熙根在午夜過後才意識到事故的發生。事故發生當天，他回到故鄉忠清北道清州，早早地就寢，沒有接聽短信和電話。尹廳長因為要趕往首爾，直到淩晨2點30分才召開指揮部會議。治安總負責人連緊急聯絡都聯系不上，這像話嗎？總統接到消防當局報告的時間是晚上11點1分。到底對誰下了什麽指示，警察首腦層要在35分鐘~1個小時之後才明白情況呢？ 警方明知有必要制定像萬聖節活動壹樣沒有主辦方的大規模活動的應對指南，但7年來壹直沒有進行制度整頓。即使沒有相關指南，只要遵循2005年針對多人聚集的情況制定的《大眾雲集活動安全管理手冊》，就可以避免荒唐的慘案。警方要徹底調查無視手冊中預防守則的經過和現場應對遲緩的原因。與此同時，為了恢復國民對壹跌到底的警察的信賴，必須出臺高強度的革新政策。

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