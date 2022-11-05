方濟格教皇首次訪問巴林：“要遵守宗教自由的承諾”. November. 05, 2022 07:20. by 趙은아 achim@donga.com. “天主教和伊斯蘭世界之間的對話即將啟動。” 當方濟各教皇（86歲）當地時間3日訪問約七成人口是伊斯蘭教徒的巴林時，天主教界出現了這樣的期待。據路透社報道，教皇當天作為在任教皇首次訪問巴林，參加了國王主辦的歡迎活動，開始了三晚四天的行程。此次訪問是方濟各即位後的第39次海外旅行。受到巴林國王哈馬德的邀請，教皇為改善天主教和伊斯蘭世界的紐帶，接受邀請並進行了此訪。 膝蓋不便的方濟格教皇當天坐著輪椅到達薩基爾王宮入口後，從座位上站起來與哈馬德國王擁抱，互相問候。哈馬德當天強調：“巴林保護所有宗教人士舉行自己的儀式、建立禮拜堂的自由，”“根據幾年前國家發表的宣言，拒絕宗教歧視，譴責暴力和煽動。”他還說：“再次確認為和平而努力、寬容獲勝的共同目標。” 巴林擁有170萬人口，七成是伊斯蘭教徒。與沙特阿拉伯不同，巴林允許16萬名天主教信徒進行宗教活動。天主教教徒大部分是外國勞動者。海灣地區最早的天主教教堂阿拉伯聖母大教堂於1939年在巴林建立。 方濟格在當天的演講中提到了巴林憲法，並表示：“只有繼續遵守（憲法中提到的）這些承諾，宗教自由才能完全實現，平等的尊嚴和平等機會才能在各集團中得到具體認可。”他還表明了反對死刑制的平素信念：“我認為生命權是最優先的，這個權利應該壹直得到保障，”“應該受到處罰的人也不應被奪走生命，應該包括在內。”巴林壹度沒有執行死刑，但從2017年開始重新啟動。 方濟格提及最近勞動現場的惡劣現實，並表示：“在任何地方，勞動都要安全、有人情味。”有分析稱，這是在20日卡塔爾世界杯開幕之前，指出了卡塔爾境內鄰國出身的外國勞工所處的惡劣的工作環境。

한국어