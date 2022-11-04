美國學者：“朝鮮兩天內發射導彈，消耗的2416億韓元相當於1年出口額”. November. 04, 2022 07:52. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 據推測，朝鮮2日和3日兩天內在發射導彈上的投入，最高可達1.7億美元（約2416億韓元）。考慮到朝鮮9月份對中國的出口額僅為1420萬美元，相當於僅兩天時間就耗盡了壹年的出口額。 美國智庫蘭德研究所高級研究員布魯斯·巴尼特2日對“自由亞洲電臺”表示，“壹枚短程導彈需要花費200萬至300萬美元”，朝鮮當天發射25枚導彈，可能花費了5000萬至7500萬美元（約711億至1067億韓元）。朝鮮在2020年以前每年從中國進口7000萬美元規模的大米。也就是說，朝鮮壹天就投入了進口壹年大米的預算。 此前，韓國國防研究院就朝鮮發射導彈的費用推算，壹枚洲際彈道導彈需要2000萬至3000萬美元，中程彈道導彈需要1000萬至1500萬美元，短程彈道導彈和巡航導彈需要300萬至500萬美元。考慮到朝鮮3日發射了壹枚洲際導彈和兩枚短程導彈，預計兩天內最多花費可達1.7億美元。

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