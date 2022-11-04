韓美基準利率拉開1個百分點的差距……韓國銀行要毫不猶豫地提高利率. November. 04, 2022 07:52. . 美國聯邦儲備委員會再次把基準利率大幅上調了75個基點。迄今已連續4次上調75個基點。隨著美國的基準利率上升到15年來的最高值3.75%-4.0%，與韓國的3.0%的差距拉大到了1個百分點。韓美利率的大幅逆轉會提高韓元對美元的匯率（韓元貶值），加速外國資本的流出，因此，韓國銀行的苦惱只能越來越大。 美聯儲主席鮑威爾昨天表示：“調整速度的節點最早是下次會議，”“現在考慮中斷上調還為時過早。最終利率會比之前預想的還要高。”雖然12月上調幅度會縮小到50個基點，但此後也會壹直上調到明年，基準利率的高點也將達到5%線之上，高於當初市場預測的4%中段。 隨著利率逆轉幅度的增大，將於本月25日舉行的韓國銀行金融貨幣委員會的決定變得非常重要。即使韓國銀行將基準利率上調到3.5%，如果美聯儲下月邁出50個基點的步伐，年末的利率差距也將維持1個百分點。韓美利率逆轉會提高匯率，加重原油、原材料進口負擔，惡化貿易收支。進口能源價格暴漲和由此引發的電力、煤氣等公共費用的上漲，對上個月消費者物價上漲5.7%產生了決定性影響。連續6個月超過5%的物價上漲預計將持續到明年上半年，因此通過上調利率的應對是不可避免的。 盡管如此，政府、政界早已開始要求韓國銀行調整利率上調速度。國民力量黨議員抨擊稱“（最近上調利率）是施虐行為”，金融委員長則回應稱“很多人都有這種想法”。為了解決因樂高樂園事件而凍結的資本市場問題，韓國銀行投放資金等，最近韓國銀行的貨幣政策緊縮基調也在動搖。 伴隨經濟蕭條、家庭利息負擔增加、虧損企業結構調整的利率上調，有可能成為政府和執政黨的政治負擔。但是，在美國持續緊縮的情況下，像韓國這樣對外依存度高、資本市場開放的國家，如果為了避免眼前的痛苦而急於停止上調利率，可能會引發外匯危機、國家信譽下降等嚴重危機。韓國銀行不應該左顧右盼，而應該集中精力做出有助於抑制通貨膨脹和恢復經濟增長動力的決定。

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