警察在內部網上發文聲討，梨泰院慘案發生時“指揮部在哪裏?”. November. 04, 2022 07:52. by 李勝宇記者 suwoong2@donga.com. “有權力和責任對情況作出判斷並支援警力的指揮官們在哪裏？” 慶尚北道壹線警察A某2日下午在警察內部網“Polnet”上實名上傳文章，批評了梨泰院萬聖節慘案當時警察指揮部的應對措施。A某在文章中指出：“現場職員們聲嘶力竭、身體擠破、使出渾身解數的時候，沒有可以信任和依靠的指揮部，”“現場警察們掙紮的時候，指揮部在做什麽呢?” 2日和3日，警方內部網等上傳了很多壹線警察批評指揮部應對不力的帖子。 京畿地區壹線警察B某3日上午在內部網上發表文章說：“指揮部應該事先制定計劃，並動員大規模人力。這不是派出所的幾名警察能夠解決的事情。” 批評警方對梨泰院派出所進行特別監察的文章也接連不斷。壹線警察C某2日上午寫道：“如果要進行監察調查，就應該針對首爾警察廳長等負責人，為什麽要傳喚在現場辛苦得快死掉的警員進行調查呢?”首都地區壹線警察D某也在3日上午寫的文章中表示：“指揮部想先追究現場的責任，這種依然如故的行為讓人感到羞愧。”此外，還有警察上傳了“請展示廳長先脫衣服的勇氣”等文章，點擊率達到了2000-17000次左右。 首爾某派出所警察E某3日在與《東亞日報》記者的通話中指出：“指揮部似乎只想讓現場警察‘斷尾’，令人惋惜，”“希望指揮部能明確表明當時做了什麽，在國民面前表現出反省的態度。”

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