在野黨要求尹錫悅總統“撤換李祥敏和尹熙根”. November. 03, 2022 07:28. by 許桐準, 趙東住 hungry@donga.com,djc@donga.com. 共同民主黨就“梨泰院萬聖節慘案”要求尹錫悅總統撤換行政安全部部長李祥敏和警察廳廳長尹熙根。正義黨2日也要求撤換兩人和尹錫悅道歉，預計國會內部將正式展開慘案責任攻防戰。 共同民主黨代表（黨首）李在明當天在國會召開的最高委員會議上表示：“讓應該負責的人負起應有的責任，這就是國家存在的理由。”他是在要求尹錫悅更換李祥敏和尹熙根等相關負責人。李在明還指出了前壹天國務總理韓德洙在外媒記者懇談會上開玩笑而引起爭議的事實，並表示：“昨天看到了令人驚詫的場面。本應全力以赴收拾殘局的總理，居然在外媒記者懇談會上開起了玩笑。那難道是開玩笑的場合嗎？” 共同民主黨院內代表朴洪根也在同壹會議上強調：“要仔細察看國家和地方自治團體在梨泰院慘案前後的應對措施，不論地位高低，都必須追究法律、行政、政治、道義上的責任。”該黨首席最高委員鄭清來表示：“梨泰院慘案的最終負責人當然是尹總統，”“首先希望立即罷免李部長和尹廳長。不僅如此，這些人還是司法處理的對象。”該黨最高委員張慶泰則表示，“把首爾市變成無對策的首爾市長吳世勛辭職吧”，擴大了戰線。 正義黨代表（黨首）李貞味當天也在國會召開緊急代表團會議，敦促“尹總統立即罷免李部長和尹廳長，向國民道歉”。該黨院內代表李恩珠表示：“正義黨將推進徹底查明真相的國政調查。” 當天，國會法制司法委員會圍繞是否就梨泰院萬聖節慘案相關懸案對法務部長韓東勛進行質詢，朝野之間展開了心理戰，最終不歡而散。共同民主黨主張，“不僅是預算質詢，還要非公開地就懸案進行質詢”，國民力量黨則針鋒相對地表示，“關於懸案的質詢，要在8日公開舉行”。最終，原定當天進行的明年預算案審議也泡了湯。 共同民主黨司法委員們在會議癱瘓後通過聲明表示：“韓部長在事故發生後的10月30日在大檢察廳成立了梨泰院慘案相關對策本部和緊急對策班。因此，以法務部和檢察廳為對象，詢問對策本部目前的工作和今後的對策等是理所當然的要求。”對此，國民力量黨司法委員們也發表聲明表示：“這是為了討論明年預算案而舉行的會議，但共同民主黨突然要求對梨泰院慘案進行非公開懸案質詢，單方面拒絕了會議，”“我們提議在8日就懸案舉行公開質詢，但共同民主黨搞得似乎是國民力量黨反對就懸案舉行質詢本身，對此感到非常遺憾。”

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