連出口也出現負增長……連續7個月出現貿易逆差. November. 02, 2022 07:59. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 由於全球緊縮導致的經濟停滯，出口時隔2年首次轉為負增長。隨著半導體、造船、鋼鐵、石油化學等主力產品出口額同時減少，連續7個月出現了貿易赤字（貿易逆差）。今年1月至10月，僅貿易逆差就達356億美元，創下年度最高紀錄，同時與第壹大貿易國中國的貿易收支也出現最大逆差。預計明年世界經濟將停滯不前，依靠出口生存的韓國經濟亮起了紅燈。 據產業通商資源部1日公布的《10月進出口動向》顯示，上月出口額為524.8億美元，比壹年前減少了5.7%。自2020年10月出口同比減少3.9%後，時隔2年月出口額首次轉為負增長。此前，單月出口截至今年9月已連續23個月保持增長勢頭。上個月進口額為591.8億美元，比去年增加了9.9%。據此，貿易收支出現67億美元的逆差，自1997年5月以後，時隔25年首次出現連續7個月貿易逆差。 從產品種類來看，受世界經濟蕭條導致價格下降的影響，半導體出口額比1年前減少了17.4%，連續3個月呈現出減少趨勢。石油化學（-25.5%）、鋼鐵（-20.8%）、電腦（-37.1%）等出口也以兩位數的減少率急劇減少。曾是出口宅旁地的對華出口也減少了15.7%，連續5個月減少。相反，上個月能源進口額為155.3億美元，與前壹年相比劇增了42.1%，擴大了貿易赤字。 產業部長官李昌陽表示：“世界經濟因通貨膨脹等原因，下行危險正在擴大，主要機構提及明年經濟蕭條的可能性等，很難在短期內扭轉出口”，“政府非常嚴肅地意識到了10月出口減少等最近的情況。”

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