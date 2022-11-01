必須克制加重梨泰院慘案心理創傷的“厭惡表達”. November. 01, 2022 07:50. . 因梨泰院萬聖節慘案宣布國家哀悼期間，網上流傳著嘲弄或譴責遇難者的文章。其中最具代表性的是“為什麽要慶祝外國節日”“玩著玩著死掉了，還要哀悼嗎?”等文字。包含事故現場的刺激性視頻和有關事故原因的虛假信息也在擴散。這是超出“自由表達”的“厭惡表達”，是在散布虛假事實，是可以追究法律、道德責任的行為。 在此次踩踏事故中死亡或受傷的人不是災難原因的提供者，而是受害者。結束期中考試的學生們、即將結婚的預備夫婦、為祝賀朋友生日的年輕人因意外事故失去了生命。還有壹邊打工壹邊維持生計的年幼家長和把懷孕3個月的妻子留在祖國工作的斯裏蘭卡人。壹夜之間送走心愛的人的家屬們訴苦說，“被刀刺傷數億次的痛苦”“世界崩潰的悲傷”。只要稍微理解壹下這種心情，就不會輕易上傳責怪遇難者的文章。 把梨泰院慘案的原因歸結為毒品或煤氣泄漏的陰謀論和虛假信息也存在問題。正在調查事故原因的警察和消防當局表示，尚未確認與毒品的關聯性，也與煤氣泄漏無關。散布和分享毫無根據的主張的行為不僅不利於事故的善後處理，還會受到法律處罰。在網絡上，事故前後拍攝現場的視頻在沒有進行馬賽克處理的情況下流傳。如果是共同體的壹員，就應該避免損害遇難者的名譽，給生存下來的人們添上傷痕。 在首爾市廳前廣場和梨泰院綠沙坪站廣場設置的聯合靈堂、事件現場前設置的追悼場所裏，吊唁隊伍排起了長隊。與遇難者同齡的年輕人、牽著孩子前來的夫婦、不同國籍的外國遊客們正在用菊花悼念故人。網絡上也出現了“PRAY FOR ITAEWON（為梨泰院祈禱）”的文字和世界性的哀悼活動。從共同為鄰居的不幸而悲傷的共同意識中，可以獲得建立更安全社會的力量。

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