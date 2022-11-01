因很難從銀行貸款，所以轉向第二金融圈……非銀行貸款接近30%. November. 01, 2022 07:51. by 郭道英 now@donga.com. 據悉，在企業貸款額中，從非銀行存款經辦機構（非銀行機構）獲得的貸款比重接近30%，創下自2009年全球金融危機以來的最高值。也就是說，很難從銀行貸款的企業正在提高對利率相對較高的互助儲蓄銀行等非銀行機構的依賴度。 據了解，特別是對經濟萎縮脆弱的房地產產業和批發零售業、住宿餐飲業貸款相對較多，虧損的危險更高。 31日，據全國經濟家聯合會分析韓國銀行的資金循環表的結果顯示，新型冠狀病毒肺炎疫情以後，企業通過存款銀行和非銀行機構得到的貸款都大幅增加，利率相對較高的非銀行機構貸款的增加率尤其高，在2倍以上。非銀行機構雖然不是銀行，但作為負責存款的金融機構，是互助儲蓄銀行、信用協同組合、新村金庫等的統稱。以9月份為基準，存款銀行為4.7%，互助儲蓄銀行為8.0%。 全經聯就非銀行機構貸款增加壹事分析說：“從去年下半年開始，隨著企業業績兩極化，除部分大企業外，第壹金融圈貸款變得困難，特別是最近利率也急劇上漲，因此發行公司債券並不容易。” 據全經聯透露，從2019年末到今年上半年（1~6月），企業貸款額在年均儲蓄銀行增加了10.9%，而在非銀行機構則增加了27.5%。全經聯表示，在全體存款經辦機構中，通過非銀行機構的企業貸款比重達到了2009年金融危機以來的最高水平29.7%。 按行業分類，以今年上半年為基準，房地產產業和批發零售業、住宿餐飲業的貸款集中度分別為2.8、2.1、2.0，與國內生產總值（GDP）比重相比最高。貸款集中度是指特定產業占GDP比重與貸款比重之比。全經聯經濟本部長秋光鎬（音）指出：“這些行業尤其直接受到房地產景氣硬著陸和內需萎縮的打擊，因此有必要警惕相關行業發生貸款不良的可能性。”

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