非洲裔不理睬的MLB整體人氣出現大幅下降. October. 29, 2022 07:25. by 黃奎引 kini@donga.com. 隨著傑基•羅賓遜（1919~1972年）1947年加入布魯克林道奇隊（現洛杉磯道奇隊），美國職業棒球大聯盟（MLB）的種族歧視政策落下了帷幕。道奇隊當年立即獲得國家聯盟冠軍，世界大賽（總決賽）也向非洲裔美國人敞開了大門。此後，除了1950年的壹次例外，非裔美國選手的身影出現在了每壹屆世界大賽上。 持續71年的該紀錄將於今年落下帷幕。因為在今年系列賽開幕前壹天的28日，兩隊提交的世界大賽參賽名單中沒有出現非洲裔美國選手的名字。休斯敦太空人隊外野手邁克爾•布蘭特利（35歲）作為非洲裔美國人，是唯壹進入兩隊40人大名單的選手，但隨著他加入傷者陣容名單，早已失去了戰鬥力。 在美國出生的非洲裔美國人中，唯壹坐在MLB主教練位置上的休斯敦太空人隊主教練德斯特•貝克（73歲）表示：“這是棒球界應該擔心的事情。”貝克教練也是在MLB賽場上首次展示因反對白人裔美國人不願意與非洲裔美國人握手而在非洲裔美國人之間流行的“舉手擊掌”的人物。在非洲裔美國人中，執掌MLB球隊教鞭的只有貝克和故鄉是日本沖繩的道奇隊主教練大衛•羅伯茨（50歲）。 據美國棒球研究協會（SABR）透露，貝克教練首次展示“舉手擊掌”的1977年，全體美國職棒選手中17.9%是黑人。以今年開幕日為基準，這壹比率減少到了7.2%。美國媒體報道說：“非洲裔美國希望之星大部分選擇籃球或美式足球，而不是棒球。因此，隨著棒球在非洲裔美國人社會的人氣下降，MLB整體人氣也隨之下降。” 另外，貝克教練預告說，賈斯汀•維蘭德（39歲）是系列賽第壹場比賽的首發投手。至此，維蘭德繼2000年代和2010年代之後，在2020年代世界大賽上也創下了首發出場的記錄。在MLB歷史上，像這樣經過3個10年間（decade）均留下世界大賽首發上場記錄的只有維蘭德和羅傑•克萊曼斯（60歲）兩人而已。

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